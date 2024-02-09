Казахстанские полицейские напомнили о порядке оформления ДТП по Европротоколу

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Дана Аменова
Корреспондент

ДТП в упрощенном виде можно оформить при отсутствии пострадавших и ущербе менее 100 МРП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото из открытых источников

С начала 2024 года у водителей транспортных средств появилась возможность зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие по Европротоколу, то есть в режиме онлайн без вызова сотрудников полиции.

— Есть три обязательных условия для оформления ДТП в упрощенном порядке: в ДТП участвуют только два транспортных средства, у водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий. Также в результате аварии не должно быть пострадавших,  сумма ущерба для транспортных средств не превышает 100 МРП, —  проинформировали в правоохранительных органах.

 В полиции добавили, что Европротокол значительно экономит личное время водителей при оформлении мелких ДТП, кроме того, сами водители не привлекаются к административной ответственности. За счет исключения административных и судебных процедур практически втрое уменьшаются сроки страховых выплат.

Напомним, приложение «Европротокол» позволяет в упрощенной форме оформить мелкие дорожно-транспортные происшествия без вызова полиции и решения суда. Запуск приложения состоялся 1 января 2024 года. Если после оформления Европротокола обнаружились скрытые дефекты и сумма ущерба превысила 100 МРП, никаких дополнительных выплат страховщик делать не обязан. Как оформить ДТП по Европротоколу, можно прочитать здесь.

#полиция #ДТП #оформление #порядок #европротокол #напоминание

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