Страховщики не будут выплачивать ущерб свыше 100 МРП по Европротоколу – АРРФР

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Если после оформления Европротокола обнаружились скрытые дефекты и сумма ущерба превысила 100 МРП, никаких дополнительных выплат страховщик делать не обязан. Об этом в интервью "Деловой неделе" рассказала замглавы АРРФР Мария Хаджиева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она разъяснила тонкости осуществления выплат по Европротоколу.

– После осуществления страховой выплаты в пределах 100 МРП обязательство страховщика по осуществлению страховой выплаты считается исполненным надлежащим образом. Если вы считаете, что сумма ущерба превышает 100 МРП, то лучше вызвать дорожную полицию и оформить страховой случай в стандартном порядке. Европротокол применим для незначительных повреждений. Если, например, у вас дорогая машина и все еще действует гарантия дилера, в соответствии с которой вы обязаны осуществлять ремонт авто только в его салоне, то следует внимательно подойти к вопросу оценки повреждений. Если есть сомнения, то лучше вызвать дорожную полицию, – сказала Мария Хаджиева.

Вместе с тем, в случае возникновения споров со страховой организацией, потерпевший может обратиться к страховому омбудсмену.

По данным спикера, на сегодняшний день через мобильное приложение «Европротокол» уже оформлено 235 страховых случаев, и это число постоянно растет. Страховыми компаниями выплачено около 16 млн тенге. Средняя выплата составляет порядка 185 тыс. тенге.

– Важно, что здесь речь идет преимущественно о тех ДТП, которые раньше решались на месте между самими участниками. Учитывая незначительные повреждения, участники ДТП, как правило, не вызывали дорожную полицию и не обращались в страховую компанию за выплатой. Платил за ущерб виновник аварии. Сейчас по таким ДТП платит страховая компания,  – резюмировала Мария Хаджиева.

Как оформить ДТП по Европротоколу в Казахстане, можно прочитать здесь.

#ДТП #страховщики #европротокол

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