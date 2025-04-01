В международном аэропорту встретили мужскую сборную Казахстана по вольной борьбе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Среди призеров – старший инструктор по спорту центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии Азамат Даулетбеков и старший специалист (старший инструктор) центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии Болат Сакаев.

В аэропорту спортсменов ждали командование Национальной гвардии, родные, друзья и болельщики.

Напомним, гвардейцы и их товарищи по команде завоевали пять медалей на чемпионате Азии.