Казахстанские призеры чемпионата Азии прибыли в Алматы
69
В международном аэропорту встретили мужскую сборную Казахстана по вольной борьбе, передает корреспондент Kazpravda.kz
Среди призеров – старший инструктор по спорту центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии Азамат Даулетбеков и старший специалист (старший инструктор) центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии Болат Сакаев.
В аэропорту спортсменов ждали командование Национальной гвардии, родные, друзья и болельщики.
Напомним, гвардейцы и их товарищи по команде завоевали пять медалей на чемпионате Азии.