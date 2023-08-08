Казахстанские школьники стали лучшими на чемпионате мира по радиосвязи

Костанайские школьники победили на чемпионате мира по радиосвязи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Воспитанники радиолюбительского кружка средней школы №11 Костаная Азат Паризов, Стелла Бойко, Анастасия Иванова, Жанбике Сагадиева, Виолета Демченко, Юлия Улан и Анастасия Чиняева стали победителями международного чемпионата по радиосвязи.

Участие в нем принимали ребята более чем из 100 стран мира. Казахстанцы установили самое большое количество сеансов радиосвязи.

«Работая в эфире, ребята знакомятся с городами и странами мира, углубляют знание английского языка, наращивают умения и навыки общения в эфире, детально осваивают устройство и работу радиопередающей аппаратуры, приобретают умения и навыки в ремонте и конструировании радиоаппаратуры», – делится руководитель проекта Анатолий Ефанов.

За 57 лет существования радиолюбительского кружка через коллективную радиостанцию прошло более 2 тысяч учащихся. Ее выпускники получили технические специальности в различных отраслях.