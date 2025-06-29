Казахстанские школьники стали сильнейшими на Балканской математической олимпиаде

Образование
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В Северной Македонии завершилась Балканская олимпиада по математике среди юниоров JBMO, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобразования РК

Национальная сборная Казахстана показала лучший результат за всю историю участия — четыре золотые медали, одно серебро и одна бронза. В командном зачёте наши ребята заняли второе место среди 24 стран. 

Ануар Агыбаев — ученик 9 класса Международной школы NurOrda города Алматы; 

Александр Олейников — ученик 9 класса Международной школы NurOrda города Алматы; 

Жангир Булат — ученик 8 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы;

Батырхан Бейганов — ученик 9 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы;

Нуртай Малик — ученик 9 класса Актюбинского областного лицея-интерната «Білім-инновация»; 

Мирас Кенесбек — ученик 9 класса Карагандинского областного лицея-интерната «Білім-инновация».

Тренеры команды: учитель математики NIS г. Талдыкорган Сергей Полянских и методист РНПЦ «Дарын» Перизат Саутбекова. 

JBMO — престижное международное соревнование для школьников до 16 лет. В числе стран-участников — Албания, Болгария, Греция, Румыния, Сербия и другие. Казахстан участвует с 2004 года и традиционно входит в число лидеров. В прошлом году команда завоевала 6 медалей на JBMO в Анталье.
 

#олимпиада #победа #математика

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