Казахстанские скалолазы завоевали две медали чемпионата Азии в Китае

Они получили два серебра в дисциплине «скорость»

Фото: пресс-служба НОК РК

Тайань (Китай) в эти дни принимает чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. В рамках турнира на пьедестал поднялись два представителя команды Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Отечественные скалолазы завоевали два серебра в дисциплине «скорость».

Вторыми завершили выступление Амир Маймуратов и Тамара Улжабаева.

В финале Амир уступил Пэну Ву (Китай), а у Улжабаевой выиграла Шисюэ Мэн.