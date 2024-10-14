Казахстанские скалолазы завоевали две медали чемпионата Азии в Китае
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Они получили два серебра в дисциплине «скорость»
Тайань (Китай) в эти дни принимает чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. В рамках турнира на пьедестал поднялись два представителя команды Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Отечественные скалолазы завоевали два серебра в дисциплине «скорость».
Вторыми завершили выступление Амир Маймуратов и Тамара Улжабаева.
В финале Амир уступил Пэну Ву (Китай), а у Улжабаевой выиграла Шисюэ Мэн.