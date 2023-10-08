Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс. человек

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Спасательные службы предупреждают, что число жертв землетрясения в Афганистане может вырасти, поскольку многие завалы по-прежнему не разобраны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: Беларусь 1

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибло более 2000 человек. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает агентство AP со ссылкой на заявление представителя правительства талибов в Кабуле. По оценке спасателей, число жертв будет расти, поскольку люди до сих пор находятся под завалами.

Утром в субботу, 7 октября, в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3. По предварительной информации, число жертв может исчисляться сотнями.

Как отмечает AFP, Афганистан, власть в котором удерживает террористическая группировка "Талибан", находится в гуманитарном кризисе, в том числе потому, что многие международные организации были вынуждены сократить свое присутствие в стране из-за выдвигаемых талибами требований. В июне прошлого года в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Афганистане погибли более тысячи человек.

#землетрясение #Афганистан

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