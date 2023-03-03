Вернувшихся из Турции казахстанских спасателей наградили в Алматы

Глава МЧС отметил оперативную и слаженную работу спасателей РОСО, Центра медицины катастроф в Турции, подчеркнув, что в Турецкой Республике они получили колоссальный опыт, который будет учтен в дальнейшей подготовке спасателей.

Фото пресс-службы МЧС РК

Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, находясь в Алматы, наградил спасателей, вернувшихся после ликвидации землетрясения в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Церемония награждения прошла на базе Республиканского оперативно-спасательного отряда, где служат ребята-спасатели.

Награжденных было более 60 сотрудников, в том числе которым вручены государственные награды - благодарственные письма президента, а также ведомственных наград – медалей и нагрудных знаков.

К слову, традиция помогать в сложных ситуациях у РОСО МЧС РК началась еще в 1999 году, когда оперативно-спасательная группа и врачи Центра медицины катастроф выехали в город Дегирмендер, где извлекали людей из-под завалов, передавали продовольствие и медикаменты. Тогда группу возглавлял ныне ветеран МЧС РК Валерий Петров. Сегодня на чествовании действующих спасателей он отметил, что участие в подобных операциях - профессиональный долг. Ведь, как и 24 года назад, казахстанский народ сплотился и переживал за спасателей, уехавших на ликвидацию последствий землетрясения в Турцию.

Выступая перед личным составом, министр по ЧС Юрий Ильин отметил, что их высоко оценили не только граждане Турции, но и соотечественники, которые гордо отзывались о земляках.

«Вы выполняли с честью и достоинством поручение, которое перед нами поставил глава государства. Эта оценка наших граждан воплотилась в те государственные награды, которые сегодня будут присвоены сотрудникам, все будут отмечены ведомственными наградами. И в мирное время есть место подвигам, и вы этот подвиг совершаете каждый день, спасая человеческие жизни. Наши подразделения МЧС направлены на то, чтобы вовремя прийти нуждающимся на помощь, поэтому еще раз вам огромное спасибо», - обратился к гарнизону Юрий Ильин.

«Я благодарен прежде всего нашим ветеранам, которые сегодня с нами в строю, что они приложили много усилий в вашей подготовке», - добавил он.

Министр отметил оперативную и слаженную работу спасателей РОСО, Центра медицины катастроф в Турции, подчеркнув, что в Турецкой Республике они получили колоссальный опыт, который будет учтен в дальнейшей подготовке спасателей.

Всего в Турции спасатели вытащили живыми из-под завалов 7 человек и извлекли 88 погибших. Работали ежедневно по 16 часов в сутки. Их работой восхитились турецкие коллеги, которые готовы обучаться в Казахстане и перенимать опыт, добавили в МЧС РК.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Разрушительные землетрясения ощутили также в соседних странах.

Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.