Казахстанские таеквондисты завоевали две «бронзы» на Гран-при в США

Спорт
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В американском городе Шарлотт проходит первый этап тутнира по таеквондо серии Grand Prix Challenge 2025, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Во второй день турнира команда Казахстана отметилась двумя бронзовыми медалями. 

На третью ступень пьедестала поднялись Тамерлан Тлеулес (до 58 кг) и Батырхан Толеугали (до 80 кг).

Для Тамерлана эта награда стала первой на турнирах World Taekwondo. Особо примечательна его победа в поединке за третье место. Казахстанец одолел олимпийского чемпиона Вито Делль’Акуилу (Италия) со счётом 2:0.

Лидер команды в  весовой категории до 80 кг Батырхан Толеугали уверенно прошёл по турнирной сетке и во встрече за «бронзу» встретился с представителем Чили Хоакином Черчиллем.

Первый раунд прошёл в равной борьбе, однако во втором Батырхан продемонстрировал явное преимущество и выиграл поединок.

Помимо завоёванных медалей, казахстанские таеквондисты обеспечили себе квоты на участие в следующей серии Гран-при 2026 года, которая пройдёт в Риме (Италия).

Напомним, что соревнования в Шарлотт стали первым этапом серии Grand Prix Challenge 2025, проводимой под эгидой Всемирной федерации таеквондо. Турнир собрал 376 спортсменов из 44 стран.

#Спорт #таеквондисты

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