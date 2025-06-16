В американском городе Шарлотт проходит первый этап тутнира по таеквондо серии Grand Prix Challenge 2025, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Во второй день турнира команда Казахстана отметилась двумя бронзовыми медалями.
На третью ступень пьедестала поднялись Тамерлан Тлеулес (до 58 кг) и Батырхан Толеугали (до 80 кг).
Для Тамерлана эта награда стала первой на турнирах World Taekwondo. Особо примечательна его победа в поединке за третье место. Казахстанец одолел олимпийского чемпиона Вито Делль’Акуилу (Италия) со счётом 2:0.
Лидер команды в весовой категории до 80 кг Батырхан Толеугали уверенно прошёл по турнирной сетке и во встрече за «бронзу» встретился с представителем Чили Хоакином Черчиллем.
Первый раунд прошёл в равной борьбе, однако во втором Батырхан продемонстрировал явное преимущество и выиграл поединок.
Помимо завоёванных медалей, казахстанские таеквондисты обеспечили себе квоты на участие в следующей серии Гран-при 2026 года, которая пройдёт в Риме (Италия).
Напомним, что соревнования в Шарлотт стали первым этапом серии Grand Prix Challenge 2025, проводимой под эгидой Всемирной федерации таеквондо. Турнир собрал 376 спортсменов из 44 стран.