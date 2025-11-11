Казахстанские теннисисты стали победителями Игр исламской солидарности

Спорт,Теннис
98
Дана Аменова
специальный корреспондент

В финале спортсмены РК уверенно обыграли сборную Ирана со счётом 8:1

Фото: Нургали Жумагазы

Мужская команда Казахстана по настольному теннису стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов выиграли командный разряд.

В финале спортсмены РК уверенно обыграли сборную Ирана со счётом 8:1.

Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов - Беньямин Фараджи/ Cейедмохаммад Мусавитахер 2:1. 

Кирилл Герасименко -  Сейедамирхоссейн Ходаи 3:0. 

Алан Курмангалиев -  Беньямин Фараджи 3:0. 

Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев далее сыграют в личном и в парном разрядах. 

#теннис #золото #Игры исламской солидарности

