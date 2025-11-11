В финале спортсмены РК уверенно обыграли сборную Ирана со счётом 8:1
Мужская команда Казахстана по настольному теннису стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов выиграли командный разряд.
В финале спортсмены РК уверенно обыграли сборную Ирана со счётом 8:1.
Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов - Беньямин Фараджи/ Cейедмохаммад Мусавитахер 2:1.
Кирилл Герасименко - Сейедамирхоссейн Ходаи 3:0.
Алан Курмангалиев - Беньямин Фараджи 3:0.
Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев далее сыграют в личном и в парном разрядах.