Фото: Нургали Жумагазы

Мужская команда Казахстана по настольному теннису стала победительницей Игр исламской солидарности в Эр-Рияде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Айдос Кенжигулов выиграли командный разряд.

В финале спортсмены РК уверенно обыграли сборную Ирана со счётом 8:1.

Алан Курмангалиев/Айдос Кенжигулов - Беньямин Фараджи/ Cейедмохаммад Мусавитахер 2:1.

Кирилл Герасименко - Сейедамирхоссейн Ходаи 3:0.

Алан Курмангалиев - Беньямин Фараджи 3:0.

Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев далее сыграют в личном и в парном разрядах.