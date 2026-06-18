Казахстанские военнослужащие получили новые возможности использования жилищных выплат

Фото: пресс-служба Минобороны

В Казахстане расширены возможности использования жилищных выплат для военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, а также органов гражданской защиты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

По данным ведомства, изменения предусмотрены Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы», который вступил в силу 15 апреля 2026 года. В развитие его норм постановлением Правительства от 30 мая 2026 года утверждены обновленные Правила жилищного обеспечения.

Согласно новым нормам, жилищные выплаты теперь можно направлять не только на приобретение жилья, погашение ипотечного займа и накопление средств в системе жилищных строительных сбережений, но и на оплату аренды жилья с последующим выкупом, а также на уплату взносов при долевом участии в жилищном строительстве.

Кроме того, документом снят ряд ранее действовавших ограничений. В частности, отменено ограничение по сроку использования жилищных выплат на аренду жилья, исключено требование об обязательной государственной регистрации договора аренды, снят запрет на сделки с близкими родственниками при аренде или покупке жилья. Также отменено ограничение по размеру текущих жилищных выплат, связанное с площадью жилья до 90 квадратных метров.

Обновленные правила направлены на повышение доступности жилищного обеспечения и предоставляют военнослужащим дополнительные механизмы для улучшения жилищных условий.

Вместе с тем получатели жилищных выплат обязаны ежегодно до 25 января представлять по месту получения выплат справку о наличии или отсутствии недвижимого имущества на состав семьи и справку банка по специальному счету.