Казахстанские врачи будут обучаться в Японии

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Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и профессор университета Нагоя (Япония) Эйко Ямамото обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области повышения кадрового потенциала для системы здравоохранения и расширения партнерства в сфере медицинского образования, сообщает Минздрав РК.

«С учетом давних дружеских отношений с Японией, с посольством вашей страны в Казахстане, мы готовы выйти на новый уровень партнерства в деле подготовки молодых врачей, менеджеров здравоохранения новой формации, чтобы перенять ваш прогрессивный опыт и знания», - отметила в беседе Альназарова.

Профессор Ямамото рассказала об однолетней программе обучения в рамках программы молодых лидеров здравоохранения.

«Эта программа по специальности магистратуры для государственной службы, особенно для служащих министерств азиатских стран, в том числе для Казахстана. Данная программа реализуется более 20 лет, программа фокусируется на общественном здравоохранении, там есть сегмент не только обучения, а также посещения больниц, госпиталей, аптек и других медицинских организаций, чтобы увидеть, как работает и функционирует система здравоохранения Японии», - сказала Ямамото.

Резюмируя встречу, министр отметила, что будет создан пул - молодежный кадровый резерв с учетом особенностей каждого региона.