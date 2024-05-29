Около 20 предприятий представляют казахстанский бизнес в Нанкине

Сегодня в городе Нанкин состоялся деловой форум «Казахстан – Цзянсу», на котором бизнес-круги двух стран презентовали свои торговые, производственные и инвестиционные возможности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: пресс-служба МТИ РК

По данным статистики, провинция Китая импортирует товары на сумму, превышающую 552 млн долларов. В основном это ферросплавы, медь и катоды из меди, полимеры пропилена, а также различные виды растительных масел, семена льна, бобовые культуры и ячмень.

В Минторговли отмечают, что казахстанские компании обладают потенциалом для успешного экспорта в Цзянсу практически всей указанной товарной линейки. Способствовать выходу отечественной продукции на китайский рынок будет работа казахстанских торговых представительств.

Так, казахстанский бизнес в Нанкине представляют около 20 предприятий, выпускающие сельхозпродукцию, макаронные и кондитерские изделия, корма для животных, а также поставщики услуг. В рамках торговой миссии предприниматели провели деловые переговоры с крупными компаниями провинции Цзянсу. По итогам бизнес-встреч ожидается подписание экспортных контрактов.

«Мы открываем торговое представительство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань и в СУАР. Экспортный оператор QazTrade консолидирует отечественную продукцию и будет проводником между казахстанскими товаропроизводителями и крупными китайскими компаниями», – сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

По его словам, ежегодно отечественные предприятия увеличивают поставки высококачественной продовольственной продукции в Китай, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны ближайшего крупного потребителя. Министерство торговли и интеграции развивает сотрудничество с каждой из провинций КНР по принципу регионализации, в зависимости от запросов регионов. Сейчас активная работа по укреплению взаимодействия проводится с руководством и бизнесом провинции Цзянсу.

В результате предыдущей деловой миссии в китайский Чэнду провинции Сычуань, которая состоялась в марте 2024 года, казахстанские и китайские товаропроизводители договорились о взаимных поставках продукции на общую сумму 239 млн долларов, добавили в МТИ.