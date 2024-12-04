Казахстанский боксер досрочно победил в четвертьфинале ЧА в Таиланде

Дулат Бекбауов после успешного выступления гарантировал себе медаль турнира

Фото: пресс-служба НОК РК

По данным НОК, представитель команды Казахстана по боксу Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) пробился в полуфинал чемпионата Азии в Чиангмае, сообщает Kazpravda.kz

В 1/4 финала казахстанкий боксер не испытал проблем в бою против Арифа Мухаммада из Малайзии.

Бекбауов владел преимуществом, по ходу встречи несколько раз отправил соперника в нокдаун, а в третьем раунде поединок был остановлен - Дулат вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль турнира.

Также отличился Махмуд Сабырхан, нокаутом выигравший бой против Яна Лин Лая из Тайбэя. Поединок не продлился и раунда.