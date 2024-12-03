Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
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Поединок с тайбэйцем не продлился и раунда
Представитель команды Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) одержал победу в первом бою на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Турнирный путь казахстанец начал с поединка против Яна Лин Лая из Тайбэя.
Встреча не продлилась и раунда. Сабырхан трижды отправил соперника в нокдаун - рефери остановил бой.
Таким образом, Махмуд вышел в 1/4 финала чемпионата Азии.