Казахстанский боксер нокаутировал соперника с 33 победами в США

Спорт
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Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов (3-0, 2 КО) провел свой четвертый бой на профи-ринге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото sports.kz

Он выступил на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома), где сразился с боксером из Никарагуа Уистоном Кампосом (33-11-6, 19 КО). Бой в полусреднем весе был запланирован на восемь раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Жусупов победил техническим нокаутом в пятом раунде. 

Таким образом, Аблайхан Жусупов выиграл четвертый бой в профессиональной карьере, а Уистон Кампос уже в двенадцатый раз покинул ринг побежденным. Добавим, что в любительском боксе Жусупов трижды становился бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019, 2021), а также выигрывал «серебро» на чемпионате Азии-2017. 

#бокс #нокаут

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Казахстанский боксер нокаутировал соперника с 33 победами в США
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