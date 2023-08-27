Казахстанский боксер нокаутировал соперника с 33 победами в США

Фото sports.kz

Он выступил на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома), где сразился с боксером из Никарагуа Уистоном Кампосом (33-11-6, 19 КО). Бой в полусреднем весе был запланирован на восемь раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Жусупов победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, Аблайхан Жусупов выиграл четвертый бой в профессиональной карьере, а Уистон Кампос уже в двенадцатый раз покинул ринг побежденным. Добавим, что в любительском боксе Жусупов трижды становился бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019, 2021), а также выигрывал «серебро» на чемпионате Азии-2017.