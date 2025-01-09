Казахстанский подросток «переплюнул» Роналдиньо по набиванию мяча

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По словам спортивных экспертов, это лучший показатель в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Такие знаменитые футболисты, как Месси и Роналду, подбрасывали и набивали мячи ногами не более 4 тысяч раз.

«На одном из последних соревнований Мейрамбек произвел настоящий фурор. Мяч, который он набивал более двух часов, ни разу не упал на пол. Судьи состязаний отметили, что такого еще не было в футболе. Ведь 14-летнему талантливому подростку удалось набить мяч 7 994 раза. В сравнении: известный бразильский футболист Роналдиньо довел этот показатель до 7 432 раз», - рассказали на канале.

Ученик 8 класса Мейрамбек Тойлыбаев рассказал, что готовился к соревнованиям около недели.

«Самое главное – тренироваться каждый день. Ежедневно я отбиваю мяч по 2-3 тысячи раз. Перед собой поставил цель – на состязаниях довести свой личный показатель до 8 тысяч. И я это сделал», - поделился подросток.

Мейрамбек занимается футболом три года. В этот вид спорта его привел брат Бекарыс. Именно он и заметил уникальные способности. У молодого спортсмена есть все шансы попасть в Книгу рекордов. А пока крупные футбольные клубы предлагают ему сотрудничество.

