Казахстанский школьник принял участие в международном турнире по географии

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

Победитель ежегодной Национальной олимпиады по географии, ученик 8-го класса Ерик Ерлан вернулся с Международного чемпионата среди школьников International Geography Bee, передает корреспондент Kazpravda.kz

Это отличная новость для всех, кто имел отношение к организации и участию в национальной олимпиаде, которая уже четвертый год проводится в Казахстане.

Ежегодные соревнования школьников 7–8-х классов по географии стали возможны благодаря поддержке Фонда экологии и образования EcoForming, Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Астана Дарыны», компании Chevron, региональных центров «Дарын» и журнала National Geographic Qazaqstan.

В этом году в мае в Астане прошел финал Национальной олимпиады по географии, определивший самых мотивированных и заинтересованных в исследовании дисциплины учеников.

В мероприятии приняли участие школьники, ставшие победителями региональных этапов. Всего в заключительном туре состязались 72 учащихся 7–8-х классов из всех областей страны.

Учитывая растущую актуальность географии как научной дисциплины по всему миру, проведение подобных мероприятий на республиканском уровне – верный шаг к выходу отечественных юных исследователей на международную площадку с целью обмена опытом и накопления новых знаний и умений.

Победитель прошедшей недавно олимпиады по географии – ученик 8-го класса лицея города Алматы «Білім-Инновация» Ерик Ерлан получил уникальную возможность поучаствовать в Международном чемпионате среди школьников International Geography Bee, проходившем в городе Кхаулаке (Таиланд) 13–15 июня. В соревновании принимали участие 93 ученика из разных азиатских стран.

Это первый опыт участия нашего соотечественника в этом чемпионате. Казахстанский представитель был единственным из Центральной Азии и занял 14-е место в общем зачете, обогнав при этом сильнейших участников из других стран, таких как Сингапур, Китай, Малайзия и т. д.

К слову, участие в международном мероприятии стало возможным благодаря поддержке нефтегазовой компании Chevron. Что, безусловно, очень ценно. Ведь это не просто материальная помощь, а инвестиции в будущее, в развитие молодых талантов и науки.

Ерик Ерлан и сопровождавший его папа, переполненные положительными эмоциями, поделились, что благодаря этой поездке получили ценный опыт, узнали много нового и интересного. И конечно, Ерлан планирует участвовать в чемпионате и в следующем году, а также рад поделиться своим опытом с будущими победителями олимпиады.

Интерес к географии у него появился с детства.

«Я любил рассматривать карты, изучать страны, флаги, природу, климат, читал энциклопедии. Мог часами разглядывать атласы, запоминать столицы и особенности природы. Позже, на уроках географии, понял, что этот предмет – не просто набор фактов, а целая наука о взаимосвязи природы, человека и окружающей среды. Именно поэтому я решил углублять знания и участвовать в олимпиадах по географии…» – увлеченно рассказывает Ерлан.

International Geography Bee – это международное соревнование по географии для школьников, которое проводится в формате викторины. Целью организаторы ставят повышение интереса к географии и развитие у учащихся навыков, необходимых для понимания мира; а также вовлечение учеников в изучение географии и предоставление им возможности соревноваться на международном уровне.

Несмотря на нехватку времени на подготовку, наш герой отправился в путь, чтобы достойно представить Казахстан, и у него это получилось! Войти в топ-15 лучших участников – отличный результат, и это стало для него большой честью, а также позволило понять, насколько высока конкуренция и как важно быть готовым ко всему.

«Успешное выступление нашего финалиста на международном чемпионате в Таиланде – большой результат, подтверждающий высокий уровень подготовки казахстанских школьников. Мы рады, что при поддержке компании Chevron удалось реализовать эту поездку, которая стала важным опытом как для самого участника, так и для организаторов национальной олимпиады. Такие достижения мотивируют нас продолжать работу по развитию географического образования в стране», - отметила представитель Общественного фонда экологии и образования EcoForming Айжан Сайранкызы.

По словам Ерлана, участие в олимпиадах, особенно на международном уровне, дает не только уверенность в собственных силах, но и чёткое понимание того, как важно глубоко знать предмет, уметь анализировать, видеть взаимосвязи и применять знания в жизни.

«В будущем я мечтаю стать архитектором. Эта профессия требует не только творческого мышления, но и глубокого понимания окружающей среды, климата, рельефа, особенностей местности – то есть всего того, что изучает география. Я намерен и дальше участвовать в географических олимпиадах, изучать смежные науки. И искренне верю, что всё, что я узнал и ещё узнаю, обязательно пригодится мне в будущем и поможет принести пользу обществу и своей стране», - рассказывает он.

В современном мире, полном угроз и вызовов, география превращается в обширную и прогрессивную область науки. Она охватывает широкий спектр направлений, заставляет мыслить и делать выводы. И отрадно то, что усилия организаторов и спонсоров разного рода образовательных мероприятий не напрасны, а наша молодежь, наши юные исследователи приносят победы и набираются опыта и знаний, участвуя в них.

#турнир #школьник #география

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