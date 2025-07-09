Впервые в истории отечественной науки казахстанский телескоп установили на международной астрономической обсерватории Obstech в пустыне Атакама, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: скриншот видео / 24.kz

Этот регион считается мировым астрофизическим центром, где сосредоточено более половины всех наблюдательных инструментов разных научных организаций. Связано это с уникальными свойствами атмосферы Атакамы – здесь более 320 ясных ночей в году и отсутствие светового загрязнения.

Казахстанский телескоп будет управляться по спутниковому интернет-протоколу, а ученые РК получат доступ к небесным объектам Южного полушария. Проект реализуется с 2018 года астрофизическим институтом имени Фесенкова.