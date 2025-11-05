14-летний теннисист из Казахстана Ансар Ниеткалиев завоевал три титула подряд на юниорских турнирах ITF, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Первый успех пришёл на старте категории J30 в турецком городе Бурса, где Ансар уверенно обыграл в финале пятого сеянного хозяина кортов Берке Окумуса - 6:2, 6:0.

Через неделю казахстанец вновь отличился в Турции на турнире J30 в Адане. В парном разряде, выступая в дуэте с соотечественником Хакназаром Жеткербаем, Ансар завоевал титул, обыграв турецкий дуэт Гюлер/Кония со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 10:8.

Третья победа последовала уже на родной земле. Ниеткалиев выиграл соревнования J60 Almaty Open в Алматы. В финале он не оставил шансов более опытному Олжасу Есеналы, выиграв со счётом 6:2, 6:2.