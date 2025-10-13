Казахстанский теннисист выиграл турнир в Южной Корее

Итоговый счёт составил 6:2, 6:1 в пользу Зангара Нурланулы

Фото: пресс-служба НОК РК

В Вонджу завершился престижный юниорский турнир серии ITF Juniors категории J300, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале первая ракетка Казахстана до 18 лет Зангар Нурланулы встретился с представителем Китайского Тайбэя Куан Чеу Ченом, занимающим 41-ю позицию в мировом юниорском рейтинге. Казахстанец одержал уверенную победу. Итоговый счёт составил 6:2, 6:1.

Этот титул стал для Нурланулы вторым подряд на харде. На прошлой неделе казахстанец выиграл турнир J200 в Чхунчхоне (Южная Корея), отметили в НОК. 

