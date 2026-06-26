Казахстанско-кыргызский молодежный форум стартовал в Алматинской области

Фото: МКИ РК

В городе Талгар Алматинской области при поддержке Министерства культуры и информации РК проходит казахстанско-кыргызский молодежный форум Digital Nomads: Sana & Future, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минкультуры, форум направлен на укрепление сотрудничества между молодежью Республики Казахстан и Кыргызской Республики, развитие цифровых компетенций, а также обмен опытом в сфере современных технологий и инноваций.

В рамках деловой программы участники обсудят развитие цифровой культуры, внедрение технологий искусственного интеллекта и значение IT-компетенций в современных профессиях.

Также запланирована практическая сессия, в ходе которой команды представят цифровые проекты в сферах профилактики лудомании и наркомании, digital wellbeing и повышения цифровой грамотности молодежи. По итогам форума лучшие инициативы получат дальнейшую поддержку для реализации.

Кроме того, молодежь примет участие в этнофестивале, а также посетит туристические локации Алматинской области.

Форум молодежи двух стран проводится в этом году в четвертый раз и является традиционной площадкой для укрепления дружественных связей между молодежью Республики Казахстан и Кыргызской Республики, развития новых совместных проектов и формирования общего видения цифрового будущего Центральной Азии, добавили в министерстве.