Подозреваемого в терроризме казахстанца депортировали из Стамбула в Алматы - КНБ

27 января из Стамбула в Алматы под конвоем депортирован 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: КНБ РК

Согласно материалам следствия, указанный уроженец Туркестанской области в 2020 году выехал в Сирию, где вступил в одну из действующих там вооруженных группировок.

Его задержание и выдача на родину организованы КНБ совместно с турецкими партнерами, а также при поддержке Генеральной прокуратурой и МВД Республики Казахстан.

В отношении фигуранта КНБ расследуется уголовное дело по факту участия в террористической деятельности, согласно статье 257 Уголовного Кодекса.

Он с санкции суда взят под стражу. Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, разглашению не подлежит.