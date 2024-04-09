Казахстанцам из зон ЧС автоматически будут продлены сроки инвалидности

Казахстанцам, имеющим инвалидность со сроком переосвидетельствования во II квартале, из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически будут продлены сроки инвалидности, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда

Это же касается и степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальных программ реабилитации.

При этом выплата государственных пособий будет осуществляться по ранее установленной группе инвалидности.

Как сообщает Минтруда, в настоящее время вносятся необходимые изменения в нормативные правовые акты.

«Автоматическая пролонгация позволит своевременно оказать государственную поддержку лицам с инвалидностью из регионов, пострадавших от паводков», - говорится в сообщении.

С соответствующими поправками в нормативные правовые акты можно ознакомиться по этой ссылке.