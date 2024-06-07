Не обращаться к «помогайкам» в спецЦОНах призвали в Антикоре

Антикор выявил серьезные коррупционные риски при регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пробелы в нормативно-правовых актах, несовершенство информсистем, слабая интеграция с иными программами и базами данных позволяли совершать противоправные действия.

Агентство внесло рекомендации об устранении коррупционных рисков.

Предложения по автоматизации процессов нашли отражение в новой редакции правил регистрации транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

«Внедрена обязательная биометрическая идентификация личности владельцев транспортных средств (представителей) при регистрационных действиях и кандидатов на получение водительских удостоверений при сдаче теоретических экзаменов. Также это касается новых информсистем по регистрации автотранспорта, которые не позволяют провести корректировку данных при оформлении и рассмотрении заявок. Право внесения изменений только у комитета административной полиции», – говорится в официальном сообщении.

По рекомендации Агентства, Минздрав с начала мая перевел в электронный формат выдачу медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством. Это исключает возможность выдачи фиктивных справок на бумажном носителе.

Внедрена видеофиксация процесса сдачи теоретических экзаменов для получения водительских удостоверений. Теперь этот процесс освещается в прямом эфире для обеспечения общественного контроля.

Урегулированы процедуры пересдачи экзаменов. Количество повторных попыток – не более 2-х раз, в случае не прохождения – через 3 месяца, при использовании запрещенных предметов – через 6 месяцев.

Благодаря внедрению новых информационных технологий удалось значительно сократить риски в данной сфере.

Однако, в настоящее время отдельные граждане, а также сотрудники спецЦОНов пытаются решать вопросы за денежные вознаграждения.

Так, департамент агентства по г. Алматы проводит досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Специализированного отдела №1 по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Он подозревается в завладении 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений.

Итоговая оценка его действиям будет дана судом.

В пресс-службе добавили, что Антикор рекомендует не обращаться к «помогайкам» и получать госуслуги в рамках законодательства.