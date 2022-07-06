Казахстанцев поздравили с Днем столицы из космоса

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев поздравил казахстанцев с Днем столицы с борта Международной космической станции, передает Kazpravda.kz.

"6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы – День Нур-Султана, который вы можете видеть на видео! С праздником всех жителей одной из самых крупнейших стран мира с уникальной культурой, кухней, природой, животным, растительными миром и очень гостеприимными людьми! Мереке құтты болсын, Қазақстан!" – подписал публикацию космонавт.

Напомним, 6 июля в Казахстане отмечают День столицы. Городу Нур-Султан в этом году исполнилось 24 года.

Ранее Олег Артемьев показал, как сегодня выглядит Аральское море из космоса.