Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев показал, как сегодня выглядит Аральское море из космоса. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале, сообщает Kazpravda.kz.

"Доброе утро с борта МКС! Пролетаем Аральское море…вернее то, что от него осталось…", – подписал видео космонавт.

Гибель Арала – четвертого по величине на планете внутриматерикового моря-озера – стала экологической катастрофой глобального масштаба.



Акватория Аральского моря сократилась с 68,9 тыс. до 8,6 тыс. кв. км, при этом лишь возрожденный Малый Арал остается жизнеспособным – в нем не просто теплится жизнь, но и вновь ведется промышленная добыча морских обитателей.



Однако в этом рукотворном казахстанском водоеме саккумулировано менее 1⁄30 части объема живительной влаги некогда внушительного моря, вмещавшего

1 064 кубокилометров…



Глобальную проблему представляют покинутые водами Арала 4,5 млн га, в том числе 2,2 млн га на территории Казахстана. По подсчетам ученых, с обнажившегося дна бессточного водоема ежегодно ветрами разносятся до 100 млн тонн ядовитой солепылевой смеси, которые не только увеличивают площадь пустынь, пагубно влияя на развитие рас­тительного и животного мира и здоровье местного населения, но и отравляют окружающую среду на всем континенте и даже за его пределами. Поэтому исчезновение Аральского моря проблема не только Казахстана.

Ожидается, что до 2025 года на казахстанской части обнажившегося дна Аральского моря появится внушительный рукотворный лесной массив, который покончит с глобальной проблемой солепылевых выносов.