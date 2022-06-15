Казахстанцев предлагают принудительно лечить от игромании

Депутат Мажилиса Ляззат Рамазанова назвала игроманию эмоциональной зависимостью наравне с наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом. Но если от последних в Казахстане лечат принудительно, то зависимость от игр - нет, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Проблему Ляззат Рамазанова подняла в депутатском запросе на имя заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова.

«Всемирная организация здравоохранения уже давно официально признала, что игромания - не что иное, как психическое заболевание. Оно добавлено в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11). Сегодня мировая врачебная практика подтверждает, что игромания является эмоциональной зависимостью наравне с наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом. Ее плачевные последствия мы с регулярной частотой наблюдаем в Казахстане», - сказала депутат.

Между тем, указала она, если в стране «больные алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющиеся от добровольного лечения, подлежат принудительному стационарному лечению в наркологических организациях для принудительного лечения системы здравоохранения с привлечением к труду на период прохождения лечения», то игроманов эта норма не касается.

«Министерство здравоохранения не принимает никаких мер для внедрения принудительного лечения больных игроманией. Хотя страсть к азартным играм приводит к вполне реальным проблемам: неподъемные долги - средний размер долга казахстанского игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге, разводы - 7 из 10 пар в Казахстане расстаются из-за игромании, уголовные преступления и случаи суицида - игроки часто угрожают физической расправой», - продолжила депутат.

В этой связи Ляззат Рамазанова предложила усилить контроль за исполнением законодательства в области распространения и рекламы азартных игр - предусмотреть в планах работы службы по формированию здорового образа жизни, специальные программы профилактики игромании среди детей и подростков, а также предусмотреть в рамках переподготовки и повышения квалификации медицинских работников направление по профилактике и лечению игровых зависимостей и регулярно проводить исследования на предмет наличия у детей и молодежи игровых зависимостей, а также выявление среди них потенциально подверженных такого рода зависимостям.