Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Казахстане ухудшится погода. Ожидаются дожди с грозой и шквалистое усиление ветра, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Фото: Kazpravda.kz

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обуславливают неустойчивый характер погоды. В связи с этим на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. На севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, град и шквал. 

В западной половине страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер. На севере, северо-западе и в центре РК ожидается туман.

Днем на юго-западе Атырауской области сохраняется очень сильная жара 40-42°С. В Мангистауской  и Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара 35-40°С.

В Атырауской, Мангыстауской, Жамбылской, Кызылординской областях, Актюбинской, Костанайской, в центре Карагандинской, в Алматинской, Туркестанской,  Абайской, Жетысуской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях сохраняется высокая пожарная опасность. 

#погода #Казгидромет #дождь #жара

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