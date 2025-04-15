Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев обратился к казахстанцам с просьбой быть осторожными с разжиганием костров на природе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пресс-конференции по итогам заседания Правительства Ерлан Нысанбаев отметил, что одной из основных причин пожаров на природе является человеческий фактор.

«Уважаемые журналисты и жители нашей страны! Я хотел воспользоваться сегодняшним брифингом и обратиться к вам по поводу пожароопасного периода. Хочу сказать, что прошлый год был очень увлажненный, в степи и в лесах сохранился очень высокий травостой прошлого года, который в этом году может создать проблемы с пожарами. Здесь без вашей помощи не обойтись, поэтому я обращаюсь к вам и прошу быть бдительными к пожарам, особенно к степным. Если вы видите возгорание, то просьба обратиться в ближайшие специализированные организации или позвонить на специальный телефонный номер МЧС», — отметил Ерлан Нысанбаев.

Министр также призвал граждан быть осторожными и в лесных зонах.