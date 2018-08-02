Казахстанцев призвали вернуть в аптеки опасный для здоровья препарат

Министерство здравоохранения РК призывает казахстанцев вернуть препарат "Вазар", который входил в список бесплатного лекарственного обеспечения. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Препараты, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсатрана ("Вазар", "Нортиван" и "Комби Кардофикс-сановель" – прим. автора) от китайского производителя, отзываются с казахстанского рынка, поскольку, согласно последним исследованиям, они классифицируются как вероятный канцероген человека. Имеющиеся на руках остатки препаратов необходимо сдать в ту аптеку или медорганизацию, где он был отпущен по бесплатному рецепту", – сказала Людмила Бюрабекова.
Кроме того, Минздрав рекомендует не прерывать принятие препарата, поскольку они применяются пациентами с высоким артериальным давлением
для профилактики инфаркта и инсульта, а также у пациентов с сердечной
недостаточностью или переживших острый коронарный синдром.
Рекомендуется незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу для замены терапии и и назначении лекарств другого производителя.
Как отметил исполняющий обязанности председателя правления ТОО
"СК-Фармация" Берик Шарип, препарат "Вазар" производства "Балкан Фарма"
был закуплен "СК-Фармацией" в рамках ГОБМП для бесплатного
амбулаторного отпуска.
"Было принято решение
об отзыве препарата до конечного потребителя и замене отпущенных в
2018 году по бесплатному рецепту лекарственных средств. Всего было закуплено 6 миллионов единиц "Вазара", – подытожил он.