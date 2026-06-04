Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) подпункт 41) пункта 1 статьи 1 после слова «отпусков,» дополнить словами «а также иные акты, регулирующие трудовые отношения и иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми,»;

2) в статье 4:

в заголовке и абзаце первом слова «Принципы» и «Принципами» заменить соответственно словами «Основные принципы» и «Основными принципами»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) обеспечение права работника на уважение и защиту своей чести и достоинства в сфере труда.»;

3) статью 18 дополнить подпунктами 7-1), 7-2) и 7-3) следующего содержания:

«7-1) обеспечивают организацию социального партнерства на региональном уровне соответствующей административно-территориальной единицы;

7-2) взаимодействуют с государственной инспекцией труда, представителями работников и работодателей в области социально-трудовых отношений;

7-3) организуют работу региональных трехсторонних комиссий

по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;»;

4) пункт 1 статьи 22 дополнить подпунктом 27) следующего содержания:

«27) неприкосновенность частной жизни, уважение и защиту своей чести и достоинства в сфере труда.»;

5) подпункт 26-1) пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«26-1) предоставлять работнику отпуск для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы (должности)

и средней заработной платы в порядке и объеме, определенных законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения,

и принимать меры по направлению его на прохождение скрининговых исследований.

Непредоставление отпуска для прохождения скрининговых исследований влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

6) в статье 25:

в заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«По требованию лица, имеющего обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта, работодатель обязан в письменном виде сообщить причину отказа в заключении трудового договора.»;

7) в статье 30:

в подпункте 2) пункта 1:

часть третью после слов «рабочего дня (смены)» дополнить словами

«, за исключением периода временной нетрудоспособности работника или периода нахождения его в социальном отпуске,»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Если последний рабочий день (смена) приходится на период временной нетрудоспособности работника или период нахождения его

в социальном отпуске, последним рабочим днем (сменой) считается следующий за днем окончания периода временной нетрудоспособности работника или периода нахождения его в социальном отпуске.»;

в части шестой слова «четвертой и пятой» заменить словами «пятой и шестой»;

в пункте 4:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«В случае истечения срока действия трудового договора, заключенного с руководителем исполнительного органа юридического лица, если ни одна из сторон не позднее последнего рабочего дня до истечения срока действия трудового договора, за исключением периода его временной нетрудоспособности или периода нахождения в социальном отпуске,

не уведомила о прекращении трудовых отношений, трудовой договор продлевается на срок до принятия решения учредителями, собственниками имущества юридического лица или уполномоченными ими лицами (органом) либо уполномоченным органом юридического лица об избрании (назначении, утверждении в должности) нового руководителя либо того же лица, если иной срок продления не определен указанным решением.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Если последний рабочий день приходится на период временной нетрудоспособности руководителя исполнительного органа юридического лица или период нахождения его в социальном отпуске, последним рабочим днем считается следующий за днем окончания периода временной нетрудоспособности руководителя или периода нахождения его в социальном отпуске.»;

в пункте 5 слово «четвертой» заменить словом «пятой»;

8) в пункте 1 статьи 43 слова «на условиях, оговоренных в трудовом, коллективном договорах, акте работодателя» заменить словами «, если соглашениями, коллективным договором не предусмотрены иные условия, улучшающие положение работника»;

9) пункт 2 статьи 46 после слова «обязан» дополнить словами «в письменной форме (на бумажном носителе или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи)»;

10) пункт 2 статьи 51 после слов «отсутствующего работника,» дополнить словами «выполнения сезонной работы,»;

11) пункт 5 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«5. По истечении срока уведомления, указанного в настоящей статье, работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику документы, связанные с трудовой деятельностью, а также причитающиеся работнику денежные выплаты в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, кроме случаев незавершения приема-передачи имущества (документации) работодателя по вине материально ответственных лиц.

Днем расторжения трудового договора с материально ответственными лицами является день завершения приема-передачи имущества (документации) работодателя.

Работодатель обязан принять все необходимые меры для осуществления приема-передачи имущества (документации) с материально ответственными лицами в течение срока уведомления.»;

12) подпункт 1) пункта 1 статьи 57 дополнить словами «, а также

в случае отказа лицу, ищущему убежище, в присвоении статуса беженца либо отказа в продлении статуса беженца, либо в случае лишения или прекращения статуса беженца»;

13) пункт 2 статьи 65 дополнить частью шестой следующего содержания:

«При определении вида дисциплинарного взыскания работодатель принимает во внимание содержание, характер и тяжесть совершенного дисциплинарного проступка, обстоятельства его совершения, степень раскаяния работника.»;

14) статью 125 изложить в следующей редакции:

«Статья 125. Гарантии для работников, направляемых

на медицинский осмотр

На время прохождения медицинских осмотров за работниками, обязанными проходить их в соответствии с законодательством Республики Казахстан, соглашением, коллективным договором, сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата.

Время, затраченное на прохождение предсменного медицинского освидетельствования работником, обязанным его проходить в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, соглашением, коллективным договором, оплачивается в размере, определяемом коллективным договором или актом работодателя, из расчета среднего дневного (часового) заработка.»;

15) пункт 6 статьи 154 дополнить частью второй следующего содержания:

«Стороны социального партнерства заслушивают отчет по реализации соглашений.»;

16) часть первую пункта 1 статьи 159 после слов «некоммерческой организации» дополнить словами «, филиала и представительства иностранного юридического лица»;

17) пункт 4 статьи 165 после слова «органами» дополнить словами «, местными исполнительными органами»;

18) пункт 2 статьи 182 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:

«19) приводить в соответствие с действующими нормами и правилами безопасности и охраны труда все основные фонды, находящиеся

в эксплуатации.

Под основными фондами, находящимися в эксплуатации, понимаются объекты, непосредственно применяемые в процессе производственной деятельности, включая здания (сооружения), машины, оборудование, транспортные средства и иные средства труда.»;

19) в статье 193:

в частях первой и второй подпункта 6) слова «искового заявления» заменить словом «иска»;

в подпункте 11) слова «исковые заявления» заменить словом «иски»;

20) статью 194 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) иметь необходимую подготовку и регулярно повышать свою квалификацию в области трудовых отношений, безопасности и охраны труда, социального партнерства в соответствии с порядком подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, утвержденным Правительством Республики Казахстан.»;

21) в части второй подпункта 1) пункта 1 статьи 195 слова «исковому заявлению» заменить словом «иску»;

22) пункт 5 статьи 203 исключить;

23) главу 22 дополнить статьей 203-1 следующего содержания:

«Статья 203-1. Технический инспектор по охране труда

1. Технический инспектор по охране труда утверждается решением производственного совета по безопасности и охране труда.

2. Технический инспектор по охране труда имеет право:

1) запрашивать и получать от работодателей и иных должностных лиц организации необходимую информацию;

2) посещать структурные подразделения организации в целях осуществления внутреннего контроля по безопасности и охране труда;

3) принимать участие в расследовании несчастных случаев, а также

в проверках состояния безопасности и охраны труда;

4) вносить предложения по улучшению условий по безопасности и охране труда и проводить разъяснительную работу с работниками

по соблюдению требований безопасности и охраны труда;

5) вносить предложения во внутренние акты организации

по безопасности и охране труда;

6) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Кодексом, типовым положением о техническом инспекторе по охране труда, а также решением производственного совета по безопасности и охране труда.

3. Порядок осуществления техническим инспектором по охране труда внутреннего контроля по безопасности и охране труда определяется типовым положением о техническом инспекторе по охране труда, а также решением производственного совета по безопасности и охране труда.

Порядок оплаты труда технического инспектора по охране труда может определяться коллективным договором.».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

пункт 4 статьи 87 дополнить частью второй следующего содержания:

«Медицинская организация по месту прикрепления работника посредством цифровых технологий:

1) уведомляет работника о необходимости прохождения скрининговых исследований;

2) направляет работодателю сведения по работникам, подлежащим скрининговым исследованиям.».

3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 39-1) следующего содержания:

«39-1) в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда;»;

2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:

«34-1) в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда;».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 5) пункта 1 и пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 3 июня 2026 года

№ 295-VІIІ ЗРК