Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:
1) подпункт 41) пункта 1 статьи 1 после слова «отпусков,» дополнить словами «а также иные акты, регулирующие трудовые отношения и иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми,»;
2) в статье 4:
в заголовке и абзаце первом слова «Принципы» и «Принципами» заменить соответственно словами «Основные принципы» и «Основными принципами»;
дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
«12) обеспечение права работника на уважение и защиту своей чести и достоинства в сфере труда.»;
3) статью 18 дополнить подпунктами 7-1), 7-2) и 7-3) следующего содержания:
«7-1) обеспечивают организацию социального партнерства на региональном уровне соответствующей административно-территориальной единицы;
7-2) взаимодействуют с государственной инспекцией труда, представителями работников и работодателей в области социально-трудовых отношений;
7-3) организуют работу региональных трехсторонних комиссий
по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;»;
4) пункт 1 статьи 22 дополнить подпунктом 27) следующего содержания:
«27) неприкосновенность частной жизни, уважение и защиту своей чести и достоинства в сфере труда.»;
5) подпункт 26-1) пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«26-1) предоставлять работнику отпуск для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы (должности)
и средней заработной платы в порядке и объеме, определенных законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения,
и принимать меры по направлению его на прохождение скрининговых исследований.
Непредоставление отпуска для прохождения скрининговых исследований влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан;»;
6) в статье 25:
в заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;
пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«По требованию лица, имеющего обстоятельства, указанные в части первой настоящего пункта, работодатель обязан в письменном виде сообщить причину отказа в заключении трудового договора.»;
7) в статье 30:
в подпункте 2) пункта 1:
часть третью после слов «рабочего дня (смены)» дополнить словами
«, за исключением периода временной нетрудоспособности работника или периода нахождения его в социальном отпуске,»;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Если последний рабочий день (смена) приходится на период временной нетрудоспособности работника или период нахождения его
в социальном отпуске, последним рабочим днем (сменой) считается следующий за днем окончания периода временной нетрудоспособности работника или периода нахождения его в социальном отпуске.»;
в части шестой слова «четвертой и пятой» заменить словами «пятой и шестой»;
в пункте 4:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В случае истечения срока действия трудового договора, заключенного с руководителем исполнительного органа юридического лица, если ни одна из сторон не позднее последнего рабочего дня до истечения срока действия трудового договора, за исключением периода его временной нетрудоспособности или периода нахождения в социальном отпуске,
не уведомила о прекращении трудовых отношений, трудовой договор продлевается на срок до принятия решения учредителями, собственниками имущества юридического лица или уполномоченными ими лицами (органом) либо уполномоченным органом юридического лица об избрании (назначении, утверждении в должности) нового руководителя либо того же лица, если иной срок продления не определен указанным решением.»;
дополнить частью третьей следующего содержания:
«Если последний рабочий день приходится на период временной нетрудоспособности руководителя исполнительного органа юридического лица или период нахождения его в социальном отпуске, последним рабочим днем считается следующий за днем окончания периода временной нетрудоспособности руководителя или периода нахождения его в социальном отпуске.»;
в пункте 5 слово «четвертой» заменить словом «пятой»;
8) в пункте 1 статьи 43 слова «на условиях, оговоренных в трудовом, коллективном договорах, акте работодателя» заменить словами «, если соглашениями, коллективным договором не предусмотрены иные условия, улучшающие положение работника»;
9) пункт 2 статьи 46 после слова «обязан» дополнить словами «в письменной форме (на бумажном носителе или в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи)»;
10) пункт 2 статьи 51 после слов «отсутствующего работника,» дополнить словами «выполнения сезонной работы,»;
11) пункт 5 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«5. По истечении срока уведомления, указанного в настоящей статье, работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику документы, связанные с трудовой деятельностью, а также причитающиеся работнику денежные выплаты в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, кроме случаев незавершения приема-передачи имущества (документации) работодателя по вине материально ответственных лиц.
Днем расторжения трудового договора с материально ответственными лицами является день завершения приема-передачи имущества (документации) работодателя.
Работодатель обязан принять все необходимые меры для осуществления приема-передачи имущества (документации) с материально ответственными лицами в течение срока уведомления.»;
12) подпункт 1) пункта 1 статьи 57 дополнить словами «, а также
в случае отказа лицу, ищущему убежище, в присвоении статуса беженца либо отказа в продлении статуса беженца, либо в случае лишения или прекращения статуса беженца»;
13) пункт 2 статьи 65 дополнить частью шестой следующего содержания:
«При определении вида дисциплинарного взыскания работодатель принимает во внимание содержание, характер и тяжесть совершенного дисциплинарного проступка, обстоятельства его совершения, степень раскаяния работника.»;
14) статью 125 изложить в следующей редакции:
«Статья 125. Гарантии для работников, направляемых
на медицинский осмотр
На время прохождения медицинских осмотров за работниками, обязанными проходить их в соответствии с законодательством Республики Казахстан, соглашением, коллективным договором, сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата.
Время, затраченное на прохождение предсменного медицинского освидетельствования работником, обязанным его проходить в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, соглашением, коллективным договором, оплачивается в размере, определяемом коллективным договором или актом работодателя, из расчета среднего дневного (часового) заработка.»;
15) пункт 6 статьи 154 дополнить частью второй следующего содержания:
«Стороны социального партнерства заслушивают отчет по реализации соглашений.»;
16) часть первую пункта 1 статьи 159 после слов «некоммерческой организации» дополнить словами «, филиала и представительства иностранного юридического лица»;
17) пункт 4 статьи 165 после слова «органами» дополнить словами «, местными исполнительными органами»;
18) пункт 2 статьи 182 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
«19) приводить в соответствие с действующими нормами и правилами безопасности и охраны труда все основные фонды, находящиеся
в эксплуатации.
Под основными фондами, находящимися в эксплуатации, понимаются объекты, непосредственно применяемые в процессе производственной деятельности, включая здания (сооружения), машины, оборудование, транспортные средства и иные средства труда.»;
19) в статье 193:
в частях первой и второй подпункта 6) слова «искового заявления» заменить словом «иска»;
в подпункте 11) слова «исковые заявления» заменить словом «иски»;
20) статью 194 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) иметь необходимую подготовку и регулярно повышать свою квалификацию в области трудовых отношений, безопасности и охраны труда, социального партнерства в соответствии с порядком подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, утвержденным Правительством Республики Казахстан.»;
21) в части второй подпункта 1) пункта 1 статьи 195 слова «исковому заявлению» заменить словом «иску»;
22) пункт 5 статьи 203 исключить;
23) главу 22 дополнить статьей 203-1 следующего содержания:
«Статья 203-1. Технический инспектор по охране труда
1. Технический инспектор по охране труда утверждается решением производственного совета по безопасности и охране труда.
2. Технический инспектор по охране труда имеет право:
1) запрашивать и получать от работодателей и иных должностных лиц организации необходимую информацию;
2) посещать структурные подразделения организации в целях осуществления внутреннего контроля по безопасности и охране труда;
3) принимать участие в расследовании несчастных случаев, а также
в проверках состояния безопасности и охраны труда;
4) вносить предложения по улучшению условий по безопасности и охране труда и проводить разъяснительную работу с работниками
по соблюдению требований безопасности и охраны труда;
5) вносить предложения во внутренние акты организации
по безопасности и охране труда;
6) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Кодексом, типовым положением о техническом инспекторе по охране труда, а также решением производственного совета по безопасности и охране труда.
3. Порядок осуществления техническим инспектором по охране труда внутреннего контроля по безопасности и охране труда определяется типовым положением о техническом инспекторе по охране труда, а также решением производственного совета по безопасности и охране труда.
Порядок оплаты труда технического инспектора по охране труда может определяться коллективным договором.».
2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:
пункт 4 статьи 87 дополнить частью второй следующего содержания:
«Медицинская организация по месту прикрепления работника посредством цифровых технологий:
1) уведомляет работника о необходимости прохождения скрининговых исследований;
2) направляет работодателю сведения по работникам, подлежащим скрининговым исследованиям.».
3. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:
1) пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 39-1) следующего содержания:
«39-1) в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда;»;
2) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:
«34-1) в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда;».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 5) пункта 1 и пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.
Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 3 июня 2026 года
№ 295-VІIІ ЗРК