С уверенностью – в будущее

Общество
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В преддверии Дня государственных символов в регионе состоялись церемонии вручения ключей от квартир.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В общей сложности долгожданную крышу над головой обрели 142 семьи жителей Балхашского, Карасайского и Енбекшиказахского районов. Большинство новоселов – многодетные семьи, выпускники детских домов, люди с инвалидностью, стоя­щие в очереди на получение жилья.

В частности, в селах Баканас и Акдала ввели в строй 90 трехкомнатных арендных домов, возведенных в соответствии с современными стандартами. Каждое жилище подключено к электросетям, системам водо- и газоснабжения. Аналогичная церемония состоялась и в Каскелене, где счастливыми обладателями благоустроенных апартаментов стали 28 семей. Их квартиры расположены в одном из домов жилого комплекса «Қарлығаш».

Поздравив земляков со знаменательным событием в жизни, а также с Днем государственных символов, представители местных властей и общественности отметили, что обеспечение населения доступным жильем – одна из главных задач государства. Для десятков семей этот день стал началом новой жизни, наполненной уютом, стабильностью и уверенностью в будущем.

– Пусть под обретенным вами шаныраком всегда слышится радостный детский смех! – напутствовали новоселов аксакалы, произнося бата-благословение. – Пусть счастливых моментов здесь будет много! Желаем мира, достатка и долгой жизни в новых домах!

К слову, квартиры предоставлены согласно спискам, сформированным АО «Отбасы­ банк». Как отметили виновники торжества, специальная жилищная программа способствует решению острого квартирного вопроса, повышению благосостояния граждан. Раньше многие из новоиспеченных обладателей жилья переезжали с места на место, испытывали массу неудобств. Теперь их сердца наполнены радостью и счастьем.

По информации областного акимата, в очереди на жилье в регионе стоят около 70 тыс. человек, из них свыше 21 тыс. – представители социально уязвимых слоев населения. За счет госбюджета осуществляется покупка квартир для этой категории граждан. Кроме того, ведется строительство многоквартирных арендных и кредитных домов.

В эти же дни в городе Есике открыли перинатальный центр, прошедший капитальный ремонт, а в селе Актам Уйгурского района – врачебную амбулаторию, построенную в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения». Оба объекта оснащены совре­менным оборудованием, позволяющим оказывать экстренную и первичную медпомощь местным жителям.

#Алматинская область #новоселье #День госсимволов

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