Миллионы тенге потратили казахстанцы на эзотерические услуги

В 2023 году выручка астрологов, спиритов и гадалок в РК достигла 39,1 млн тг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

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Вся сумма пришлась на ИП, свидетельствуют данные обследования Бюро нацстатистики.

Конечно, в реальности все эти гадалки наверняка получили куда более заметные суммы: вряд ли такой сектор весь работает в белую, да и обследование охватило не всех ИП. Но и официальные цифры интересные.

«Так, из общего объема услуг населением оплачено 38,1 млн – выходит, еще миллион эзотерикам оплатила организация (или несколько). Какая или какие, мы не знаем, но услуги оказаны в Атырауской области, на селе. А вот единственный город, где выборка выловила официальных астрологов, – Астана», – говорится в публикации.

На столицу пришлось целых 25,3 млн, хотя до того подобных услуг там не фиксировали с 2019-го. Кроме астрологов и гадателей, в статистике есть еще одна эзотерическая категория - экстрасенсы.

В 2023 году они имели официальную выручку лишь в 426 тыс. тенге, все — в области Абай.