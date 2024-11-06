Казахстанцы смогут чаще летать в Узбекистан

По информации пресс-службы авиаперевозчика, дополнительные полеты будут осуществляться по четвергам и пятницам.

«В связи с растущим спросом на авиаперелеты между Казахстаном и Узбекистаном лоукостер FlyArystan увеличивает количество рейсов между столицами двух стран до конца 2024 года.

К уже существующим рейсам по маршрутам Астана – Ташкент и Ташкент – Астана, выполняемым по вторникам и субботам, с 21 ноября 2024 года добавляются рейсы по четвергам (Астана – Ташкент) и пятницам (Ташкент – Астана)», – сообщается в распространенном пресс-релизе.