Казахстанцы смогут легально работать в Южной Корее

При этом они будут обеспечены равными условиями труда и защитой прав

Фото: agenzianova.com

Представители Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства труда и занятости Республики Корея обсудили вопрос включения Казахстана в южнокорейскую систему «Employment Permit System» (EPS), что позволит казахстанцам легально трудоустроиться в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК.

Во встрече приняли участие председатель Комитета по миграции МТСЗН Аскарбек Ертаев, директор департамента международного сотрудничества и интеграции МТСЗН Саадат Асансеитова и заместитель директора управления по иностранному рабочему труду Министерства труда и занятости Республики Корея Мюнг Сунг Хон.

Аскарбек Ертаев проинформировал участников встречи о проводимой работе по открытию корейского центра подготовки в рамках системы EPS.

Обсудив возможность открытия центра EPS в Казахстане, стороны выразили готовность к плодотворному и конструктивному взаимодействию, а также к расширению двустороннего сотрудничества в рамках трудовой миграции.