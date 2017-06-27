Казахстанцы смогут открывать пенсионные счета в режиме онлайн

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) внедряет новую онлайн-услугу – подача заявления на открытие индивидуального пенсионного счета, передает Kazpravda.kz
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Услуга будет доступна уже с 30 июня на сайте ЕНПФ. Чтобы подать заявление об открытии пенсионного счета по учету обязательных пенсионных взносов, нужно иметь актуальный ключ электронной цифровой подписи.
Кроме того, казахстанцы могут подать заявление о назначении пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста или установлением бессрочно инвалидности 1 или 2 группы. Процедура оформления занимает несколько минут, отмечают в фонде. Для подачи заявления о назначении пенсионных выплат кроме ЭЦП необходимо указать сведения о 20-значном банковском счете, открытом в банке второго уровня или в АО "Казпочта" на территории Республики Казахстан в национальной валюте тенге, и реквизитах самого БВУ. При этом ЕНПФ сообщит получателю об исполнении заявления на выплату/перевод, направив SMS-уведомление.
Граждане также могут отслеживать статус заявления на выплату и (или) перевод. Получать сведения о статусе выплаты или перевода пенсионных накоплений можно в "личном кабинете" на сайте, вход в который осуществляется также с помощью ЭЦП или ИИН и пароля после их регистрации на сайте. В целях соблюдения конфиденциальности о движении денежных средств на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя) зарегистрировать ИИН и пароль можно только при условии выбора способа информирования о состоянии пенсионных накоплений "посредством Интернета". Для этого нужно обратиться в офис ЕНПФ, имея при себе оригинал документа, удостоверяющего личность.
В третьем квартале 2017 года ЕНПФ планирует запустить еще один сервис, посредством которого вкладчик сможет вносить изменения в свои реквизиты в базе ЕНПФ (корректировать данные удостоверения личности, изменять свой почтовый или электронный адрес, номер телефона).