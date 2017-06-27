Казахстанцы смогут открывать пенсионные счета в режиме онлайн

Технологии
3833
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) внедряет новую онлайн-услугу – подача заявления на открытие индивидуального пенсионного счета, передает Kazpravda.kz

Услуга будет доступна уже с 30 июня на сайте ЕНПФ. Чтобы подать заявление об открытии пенсионного счета по учету обязательных пенсионных взносов, нужно иметь актуальный ключ электронной цифровой подписи.

Кроме того, казахстанцы могут подать заявление о назначении пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста или установлением бессрочно инвалидности 1 или 2 группы. Процедура оформления занимает несколько минут, отмечают в фонде. Для подачи заявления о назначении пенсионных выплат кроме ЭЦП необходимо указать сведения о 20-значном банковском счете, открытом в банке второго уровня или в АО "Казпочта" на территории Республики Казахстан в национальной валюте тенге, и реквизитах самого БВУ. При этом ЕНПФ сообщит получателю об исполнении заявления на выплату/перевод, направив SMS-уведомление.

Граждане также могут отслеживать статус заявления на выплату и (или) перевод. Получать сведения о статусе выплаты или перевода пенсионных накоплений можно в "личном кабинете" на сайте, вход в который осуществляется также с помощью ЭЦП или ИИН и пароля после их регистрации на сайте. В целях соблюдения конфиденциальности о движении денежных средств на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя) зарегистрировать ИИН и пароль можно только при условии выбора способа информирования о состоянии пенсионных накоплений "посредством Интернета". Для этого нужно обратиться в офис ЕНПФ, имея при себе оригинал документа, удостоверяющего личность.

В третьем квартале 2017 года ЕНПФ планирует запустить еще один сервис, посредством которого вкладчик сможет вносить изменения в свои реквизиты в базе ЕНПФ (корректировать данные удостоверения личности, изменять свой почтовый или электронный адрес, номер телефона).

Популярное

Все
Казахстанская Коко Шанель
Сильная духом
У главного города новый генплан
Субсидии для теплиц
Мастер-класс по новым технологиям
Ближе к волшебникам
Права многодетного отца защитил суд Астаны
Глава государства прибыл с официальным визитом в Италию
Необходимо задействовать «водную дипломатию»
Трое суток в степи: Пастух из Костанайской области рассказал подробности
«Служить добру сверх меры сил…»
Уроки в комфортных условиях
Накрытые Сетью
Последние метры, непоследние проблемы?
Возврат в прошлое невозможен
Новый международный терминал аэропорта Алматы откроется в июне
Летописец родного края
Инженеры солдатских душ
Как безопасно купаться в проруби
Кодекс надежды
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

В Китае изобрели батарею, которую не надо заряжать полвека
Казахстанские ученые создали суперасфальт для местных автод…
Qosyl: аналог Zoom разработали в Казахстане
40 тысяч камер видеонаблюдения установили в казахстанских к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]