Казахстанцы смогут получать уведомления об изменениях в кредитной истории

Банки и финансы
112
Гульмира Кунапия
корреспондент

Сервис «Стоп-кредит» вновь доступен на портале Первого кредитного бюро, передает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сообщается, что подписка на «Стоп-кредит» бесплатна. Сервис доступен на 6 и 12 месяцев, а также бессрочно.

«Для максимальной защиты от мошенничества вы можете оформить пакет с сервисом Credit Control на 6 или 12 месяцев. При выборе этого пакета вы будете получать sms-уведомления о любых изменениях в вашей кредитной истории.  Это 100% защиты, чтобы быть всегда в курсе и вовремя реагировать на мошенников», – говорится в описании к продукту. 

Новая услуга блокирует запросы к кредитной истории, защищает от несанкционированного оформления кредитов и 
гарантирует спокойствие и финансовую безопасность.

Ранее сообщалось, как кредитная история влияет на рейтинг заемщика.

#кредит #защита #история #сервис

Популярное

Все
Основа справедливого общества
Главная цель – заинтересовать ученика
Что наша жизнь? Еда!
Умножим конские табуны – будем на коне
Есть ли у женщины выбор?
От промышленности до туризма
Не смогли оспорить приговор
В столице почтили память гвардейцев-панфиловцев
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Наживались на ремонте
Что такое современное учебное заведение?
В Семее возрождена детская железная дорога
Шкурный вопрос
Признаков криминала нет
Следующий соперник Шавката – Белал Мухаммад
Открылся Дом шахмат
В награду – поездка на Туманный Альбион
Нас ждет четырнадцать финалов
Встречи пройдут в Тиране и Алматы
Студенты учатся на лидеров
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты

Читайте также

Как отличить дипфейк и не попасться на обман – рекомендации…
Семь банков наказали за несоблюдение требований информбезоп…
Нацбанк запускает новую серию коллекционных монет «Недра Ка…
Влияет ли заем в ломбарде на кредитную историю – комментари…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]