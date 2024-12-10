Казахстанцы смогут получать уведомления об изменениях в кредитной истории

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сообщается, что подписка на «Стоп-кредит» бесплатна. Сервис доступен на 6 и 12 месяцев, а также бессрочно.

«Для максимальной защиты от мошенничества вы можете оформить пакет с сервисом Credit Control на 6 или 12 месяцев. При выборе этого пакета вы будете получать sms-уведомления о любых изменениях в вашей кредитной истории. Это 100% защиты, чтобы быть всегда в курсе и вовремя реагировать на мошенников», – говорится в описании к продукту.

Новая услуга блокирует запросы к кредитной истории, защищает от несанкционированного оформления кредитов и

гарантирует спокойствие и финансовую безопасность.

Ранее сообщалось, как кредитная история влияет на рейтинг заемщика.