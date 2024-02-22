Казахстанцы стали больше есть шоколада

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

За 2023 год казахстанские кондитеры произвели 106,9 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz 

По сравнению с 2022 годом производство выросло на 10,4%.

Однако в январе текущего года выпуск в секторе составил лишь 6,6 тыс. тонн шоколада и изделий из шоколада и сахара — сразу на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается уровня самообеспечения, казахстанские кондитеры по итогам 2023 года обеспечили спрос (экспорт и реализацию на внутреннем рынке) на 47,5% — ненамного лучше, чем годом ранее (на 45,8%). Импорт шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара вырос на 2,9%, до 118 тыс. тонн. Доля импорта хоть и сократилась, но по-прежнему составляла более половины - 52,5%.

Экспорт за год увеличился на 2,3%, составив 36,3 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке при этом выросла на 7,2%, до 188,7 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара.

За год шоколад вырос в цене на 9%, что значительно меньше по сравнению с январём 2023 года, когда было отмечено удорожание в секторе сразу на 24,5% в годовой динамике.

Потребление шоколада казахстанцами выросло за год на 13,1%, до 682 граммов в среднем на душу населения за январь–сентябрь 2023 года.

При этом в сельской местности шоколада потребляли больше, чем в городской: 757 против 636 граммов. 

#статистика #производство #шоколад #кондитеры

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