Казахстану бесплатно дадут площадь в торгово-экономической зоне «Китай - ШОС»

Международное сотрудничество , Китай
107
Венера Баталова
корреспондент

 Губернатор Чжоу Найсян выразил готовность к расширению сотрудничества с Казахстаном

Фото: пресс-служба МТИ РК

Площадь от 250 до 600 кв. метров будет предоставлена на безвозмездной основе Казахстану в пилотной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай - ШОС», расположенной в городе Циндао в Китае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК

Соглашение стало одним из результатов рабочей поездки министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева в Китай, в ходе которой он провел встречу с губернатором провинции Чжоу Найсяном. Основной темой переговоров стало укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Шаньдуном.

Шаньдун — одна из ведущих экономически развитых провинций Китая с населением более 100 млн человек. Экономика региона ориентирована на автомобильную, электронную, нефтехимическую и металлургическую отрасли, а также сельское хозяйство, специализирующееся на выращивании пшеницы, кукурузы и овощей.

«Казахстан — наш дружественный сосед. В первом квартале этого года объем экспорта из Казахстана в Шаньдун достиг 8 млрд юаней, а 45 компаний провинции уже инвестировали в экономику Казахстана. Уверен, ваш визит станет новым импульсом для укрепления наших отношений», — подчеркнул губернатор Чжоу Найсян.

Арман Шаккалиев, в свою очередь, поблагодарил за тёплый приём и отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнёром Казахстана.

«Объем товарооборота между нашими странами уже достиг 41 млрд долларов США, и лидеры двух стран ставят цель увеличить этот показатель до 80 млрд долларов. Шаньдун для нас особенно интересен как динамично развивающийся регион», — отметил министр.

Во время визита казахстанская делегация также посетила несколько крупных компаний провинции, таких как «Shandong Hi-Speed Group», «Shandong Energy Group», «G-WEIKE», «Lingong Heavy Machinery» и «Tsingtao». Делегация ознакомилась с их производственными мощностями и обсудила возможные направления сотрудничества, включая горнодобывающую и логистическую отрасли.

Отдельное внимание было уделено вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана. В частности, с представителями компании «Tsingtao BeerGroup» обсуждалось восстановление пивоваренного завода в Семее для продвижения продукции на рынки Центральной Азии и ЕАЭС.

Шаньдун также играет важную роль в транспортной системе Китая благодаря развитой инфраструктуре, включая порты Циндао и Яньтай, активно участвующие в международной торговле.

Во время встречи с мэром города Цзинань Юй Хайтен обсуждались маршрут высокоскоростной железной дороги и перспективы сотрудничества в сферах промышленной кооперации, зеленой энергетики, культурного и образовательного обмена.

#сотрудничество #Китай #торговля #площадь

Популярное

Все
МВД обратилось к казахстанским водителям
Казахстан наращивает экспорт продукции АПК
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Италии
На Хайнане вырастят сельхозпродукцию из побывавших на орбите семян
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Почти 2,5 тыс. рабочих очищают улицы Астаны от снега
Побег из колонии Бишимбаева опровегли в КУИС
Назначены новые судьи-координаторы Верховного суда по взаимодействию со СМИ
В Нью-Йорке вспыхнули протесты после победы Трампа на выборах
Две наркогруппировки ликвидировал КНБ
Казахстану бесплатно дадут площадь в торгово-экономической зоне «Китай - ШОС»
Счастливый человек
Разыскиваемый по делу о разбое казахстанец экстрадирован из России
Второе рождение трассы
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Кто и как охотится за нашими детьми?
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Лекарство от свободы: как эффективно бороться с «вирусом» информационной вседозволенности
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Осмысливая «Средний коридор»
Корейские компании готовы инвестировать в Казахстан
Нарушители поневоле
Завод по производству грузового транспорта откроется в Сарани
Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб

Читайте также

Абдиров встретился с руководством Федеральной избирательной…
Казахстан и Вьетнам будут передавать друг другу осужденных …
Культурное наследие Казахстана представили на выставке в Ка…
Бектенов встретился с главой АБР и представителями стран ЦА…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]