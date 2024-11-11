Казахстану бесплатно дадут площадь в торгово-экономической зоне «Китай - ШОС»

Фото: пресс-служба МТИ РК

Площадь от 250 до 600 кв. метров будет предоставлена на безвозмездной основе Казахстану в пилотной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай - ШОС», расположенной в городе Циндао в Китае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК

Соглашение стало одним из результатов рабочей поездки министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева в Китай, в ходе которой он провел встречу с губернатором провинции Чжоу Найсяном. Основной темой переговоров стало укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Шаньдуном.

Шаньдун — одна из ведущих экономически развитых провинций Китая с населением более 100 млн человек. Экономика региона ориентирована на автомобильную, электронную, нефтехимическую и металлургическую отрасли, а также сельское хозяйство, специализирующееся на выращивании пшеницы, кукурузы и овощей.

«Казахстан — наш дружественный сосед. В первом квартале этого года объем экспорта из Казахстана в Шаньдун достиг 8 млрд юаней, а 45 компаний провинции уже инвестировали в экономику Казахстана. Уверен, ваш визит станет новым импульсом для укрепления наших отношений», — подчеркнул губернатор Чжоу Найсян.

Арман Шаккалиев, в свою очередь, поблагодарил за тёплый приём и отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнёром Казахстана.

«Объем товарооборота между нашими странами уже достиг 41 млрд долларов США, и лидеры двух стран ставят цель увеличить этот показатель до 80 млрд долларов. Шаньдун для нас особенно интересен как динамично развивающийся регион», — отметил министр.

Во время визита казахстанская делегация также посетила несколько крупных компаний провинции, таких как «Shandong Hi-Speed Group», «Shandong Energy Group», «G-WEIKE», «Lingong Heavy Machinery» и «Tsingtao». Делегация ознакомилась с их производственными мощностями и обсудила возможные направления сотрудничества, включая горнодобывающую и логистическую отрасли.

Отдельное внимание было уделено вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана. В частности, с представителями компании «Tsingtao BeerGroup» обсуждалось восстановление пивоваренного завода в Семее для продвижения продукции на рынки Центральной Азии и ЕАЭС.

Шаньдун также играет важную роль в транспортной системе Китая благодаря развитой инфраструктуре, включая порты Циндао и Яньтай, активно участвующие в международной торговле.

Во время встречи с мэром города Цзинань Юй Хайтен обсуждались маршрут высокоскоростной железной дороги и перспективы сотрудничества в сферах промышленной кооперации, зеленой энергетики, культурного и образовательного обмена.