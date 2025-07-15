– Есть такое понятие, как сезонность сельхозпродукта, – рассказывает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по области Жетысу Самат Ахметов. – Для нашего региона время массового созревания бахчевых культур – это август. Значит, покупая на рынке арбуз сейчас, вы, скорее всего, приобретаете привозной.

А это может означать, что плод не первой свежести. Высока также вероятность того, что он содержит повышенное количество нитратов.

– В обязательном порядке официальный сельхозпроизводитель получает у соответствующих госорганов документы на свою продукцию, – отметил Самат Ахметов. – Показать все эти бумаги, передавая партию арбузов на продажу, он должен и продавцам.

Лучше приобретать плодо­овощную продукцию на крупных рынках или в торговых домах, легально закупающих партии овощей, фруктов и ягод. На стихийных же точках, а также у трасс брать арбузы эксперт категорически не рекомендует, ведь они впитывают в себя вредные вещества из окружающей среды, а таковые содержатся в выхлопных газах автомобилей.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по области Жетысу сейчас проводит для потребителей акцию. На стационарных рынках его сотрудники нитратомерами измеряют количество нитратов в любой плодоовощной продукции по просьбе покупателей. Купив арбуз, можно подойти к такому сотруднику и в считаные секунды убедиться, что несешь домой ягоду без нитратов или с их допустимой концентрацией. К слову, так называемая нитратная норма для арбузов составляет 80 мг⁄кг, если показатель выше, арбуз есть нельзя.

Санврачи также советуют не проверять арбуз или дыню на зрелость и вкус, делая разрез при покупке, поскольку с поверхности арбуза или с ножа в мякоть могут попасть болезнетворные бактерии. А при выборе плода нужно обращать внимание на то, чтобы на нем не было трещин, царапин, вмятин и подозрительных пятен.

Вопрос покупки свежего арбуза сейчас актуален и в связи с новомодной диетой. Граждан при этом не пугает даже цена на ягоду – 200 тенге за кило­грамм. Только арбузная диета, по мнению фитнес-тренера Анд­рея Рыжова, очередной миф.

– Хороша только та диета, которую по медицинским показаниям назначил вам врач, – говорит он. – А сбрасывать вес нужно, сбалансировав еже­дневный рацион и достаточно двигаясь в течение дня. Не­обязательно ходить в спортивный зал, тем более что многим полным людям это противопоказано из-за проблем с суставами и позвоночником. Делайте, например, на своей территории ежедневную влажную уборку. И дома будет чис­то, и подвигаетесь. Арбуз же в большом количестве может вызвать аллергию, ешьте его лишь на десерт.