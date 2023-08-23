Антикоррупционная служба: Каждый второй руководитель подразделений МЧС – коррупционер

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Каждый второй руководитель подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана совершает коррупционные правонарушения. Об этом сегодня в ходе совещания с руководством МЧС сообщил председатель агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу антикора.

По словам Жумагали, за последние 5 лет в органах гражданской защиты зарегистрировано около 150 коррупционных фактов.

Преступления совершаются во всех регионах страны. Наибольшее их количество приходится на города Алматы, Астана, Шымкент, а также Костанайскую и Алматинскую области. Коррупция с участием руководящего звена есть в Алматы, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.

Среди выявленных правонарушений превалируют взяточничества и хищения. Незаконные вознаграждения руководители получают за подписание актов проверок по обеспечению пожарной безопасности, прохождению обучения, выдачу разрешений и трудоустройство.



Как отметил председатель агентства, несмотря на проводимую антикоррупционную работу, сотрудники МЧС не боятся брать взятки.



"Вчера в Жетысуской области руководитель отдела ЧС изобличен в получении денег от человека, которого принял на работу. Зная, что сегодня будет такое мероприятие, всё равно идут на преступления. Здесь надо четко действовать с точки зрения профилактики, вносить коррективы в поведение сотрудников. Психологические установки сотрудников нужно изменить", – обозначил Жумагали.

Ранее антикор задержал председателя комитета противопожарной службы МЧС, начальников ДЧС Шымкента и Жетысуской области. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждении проверяемых организаций к приобретению услуг через заключение контрактов и к своевременной оплате по ним.

В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям РК признал нелицеприятные факты, заверив, что ведомство предпримет кардинальные шаги для усиления борьбы с коррупцией.

"Для наших сотрудников – это шокирующая информация. Для нас эти люди были одними из передовых сотрудников, достигали определенных успехов. Но тем не менее двуличность – вторая темная сторона жизни этих людей – вот в этом случае и раскрывается. Мы с большим осуждением относимся к этим фактам… Я думаю из этого мы извлечем соответствующие уроки, и простые пожарные должны поверить нам", – прокомментировал Сырым Шарипханов.

Министерству по ЧС рекомендовано усилить превентивную работу среди личного состава.

"Необходимо провести внутренний анализ коррупционных рисков, изучить проблемные участки, а также апробировать проверку на добропорядочность (integrity check) всех сотрудников ведомства", – добавил Асхат Жумагали.