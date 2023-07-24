Арестован глава Комитета противопожарной службы МЧС РК

По решению суда, руководители подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям РК взяты под стражу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

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Сообщается, что 21 июля Межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу.

Досудебное расследование продолжается, проверяется их причастность к совершению других коррупционных преступлений, добавили в агентстве.

Ранее Антикор сообщал, что суммы взяток для чиновников варьировались от 100 тысяч до 4 млн тенге.

Комитет противопожарной службы МЧС Казахстана временно возглавил Дмитрий Титов.