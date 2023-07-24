Арестован глава Комитета противопожарной службы МЧС РК

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По решению суда, руководители подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям РК взяты под стражу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Фото: Kazpravda.kz

Сообщается, что 21 июля Межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу.

Досудебное расследование продолжается, проверяется их причастность к совершению других коррупционных преступлений, добавили в агентстве.

Ранее Антикор сообщал, что суммы взяток для чиновников варьировались от 100 тысяч до 4 млн тенге.

Комитет противопожарной службы МЧС Казахстана временно возглавил Дмитрий Титов.

#арест #взятка #коррупция #МЧС #Антикор #чиновники

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