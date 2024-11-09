Казнить нельзя помиловать

С 2003 года отечественные производители и средства массовой информации пытаются добиться смягчения ограничений на рекламу алкогольной продукции, произведенной в стране, и отечественных товарных знаков. Первые – с целью вновь обрести конкурентоспособность на рынке, заполненном продукцией иностранного производства, вторые – чтобы вернуть платежеспособных рекла­модателей.

Стоит обратить внимание, что проблема выпадения целой отрасли из информационного пространства страны после принятия закона о запрете рекламы алкогольной продукции гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. С момента вышеупомя­нутого запрета из поля зрения казахстанцев выпали не просто изображения, видеоряд и тексты с информацией о спиртосодержащей продукции. Без должного внимания остались такие сферы сельского хозяйства, как виноградарство и плодоводство, под угрозой закрытия целые предприятия первичного производства, обеспечивающие занятостью тысячи казахстанцев.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохра­нения, достаточно жесткие меры в отношении ограничения рекламы и агрессивного маркетинга алкоголесодержащей продукции принимаются во многих странах. Забота о здоровье населения, безусловно, необходимая составляющая, а чрезмерное употребление алкоголя действительно пагубным образом сказывается на здоровье и общем уровне жизни людей.

Но, с другой стороны, во многих странах отмечают тенденцию иного характера: табу на освещение алкогольной тематики в первую очередь сказывается на местных производителях, не выдерживаю­щих конкуренции с иностранными брендами, которые у всех на слуху за счет трансграничного маркетинга, не поддающегося регулированию отечественным законодательством.

Также это способствует наводнению рынка продукцией сомнительного происхождения. Дело не только в том, что с учетом развития современных схем сложно отследить истинное происхождение завезенного в страну алкоголя, где он был разлит на самом деле, и соблюдались ли предписанные различными правилами технологические процессы при его изготовлении. Как отмечают специалисты, сегодня на местном рынке вольготно себя чувствуют контрабанда, подделка, контрафакт, а также «паленка» – то есть, по сути, та самая «серая» продукция, которая не только является угро­зой для здоровья населения, но и отнимает значительную часть рынка у реальных законопослушных отечественных производителей.

– Дело в том, что виноделие и винокурение – это не просто отрасли народного хозяйства, причем высокотехнологичные и с высокой добавленной стои­мостью. Это еще и искусство, – рассказывает председатель Объединения юридических лиц «Ассоциация производителей винодельческой продукции «Лига виноделов Казахстана» Андрей Ганжа. – Секре­ты выращивания виногра­да и других плодовых культур, их сбраживания, купажа, соз­дания напитков так же, как и технологии с этим связанные, нарабатываются и передаются из поколения в поколение. Однако, несмотря на то, что у нас, по сути, на законодательном уровне нет и не было запрета на упоминание связанной с производством и изготовлением алкоголя тематики, все же с 2003 года, судя по публикациям в СМИ, в стране этой отрасли как бы в принципе не существует.

Производители по закону не могли давать рекламу, вот пресса и перестала освещать все, что связано с отраслью: ее проблемы, новости, достижения, экспертные мнения… Хотя это все, равно как информационные обзоры, материалы о культуре потребления алкогольных напитков, интервью с представителями компаний, не является рекламой. Конечно же, в случаях, когда не упоминаются конкретные марки напитков. То же самое касается использования в СМИ таких слов, как «вино», «виски», «водка», «ром», «коньяк» – если в публикациях нет отсылки к конкретной марке продукта, призванной сформировать предпочтение у потенциального покупателя.

Такая ситуация сложилась в основном благодаря тому, что законом 2003 года запрещалась в том числе и реклама «товаров (работ, услуг) с использованием элементов товарного знака и (или) названия, известного как наименование алкогольной продукции». То есть любое упоминание предприятия, использующего в своем названии элементы соответствующего товарного знака, можно было так или иначе счесть за рекламу, которая де-юре запрещена.

Однако в декабре 2020 года в Закон «О рекламе» были внесены дополнения, в частности: «Реклама товарного знака и (или) наименования вина, произведенного на территории Респуб­лики Казахстан, разрешена». Но с момента публикации этого закона по сегодняшний день де-факто ничего в принципе не изменилось. Рекламодатели не выстраиваются в очередь за рекламой, а СМИ продолжают игнорировать все, что связано с отраслью, включая ее проблемы, победы и достижения, которых, к слову, немало.

Пообщавшись с юристами и производителями, нам удалось выяснить, что условные «компромиссные» меры по снижению ограничений для отечественных производителей алкогольной продукции не работают по ряду причин. Остановимся лишь на некоторых пунктах, которые остаются непонятны ни нам, ни юристам, ни производителям.

В законодательствах других стран четко определено, какую именно алкогольную продукцию рекламировать разрешено. Обычно легальные методы продвижения касаются легких алкогольных напитков, с содержанием алкоголя до определенного процента. В нашем же случае рекламировать разрешено лишь товарные знаки и (или) наименование вина. То есть если отечественный производитель, чтобы сохранить яблочные сады в Алматинской области, начал промышленное производство сидра, то его наи­менование рекламировать по-прежнему нельзя, так как сидр хоть и является продуктом брожения плодов, но по каким-то причинам вином его называть не принято, хотя по факту это легкое яблочное вино.

Но если с сидром можно еще как-то поспорить, то чем провинились отечественные сорта пива? Так, в Алматы недавно состоялся большой пивной фестиваль, и представителям СМИ в посещении данного события было просто отказано со ссылкой на закон о рекламе. И это при том, что освещение подобного рода фестивалей, на которых, как правило, речь идет именно о культуре употребления и передовых технологиях производства, не попадает под запрет во всех странах, где алкоголь в принципе не запрещен.

В том же законе 2020 года с дополнениями говорится: «Рекла­ма товарного знака и (или) наименования вина, произведенного на территории Респуб­лики Казахстан,­ не должна: 1) рекламировать вино; 2) быть связана с трудовой деятельностью и управлением транспортным средством…» Тут даже профессионалам, а не только обывателю нужны либо внятные разъяснения, либо очередной этап доработки закона, изначально направленного на защиту отечественного производителя и сельского хозяйства, связанного с плодоводством, виноградарством, поддержкой производства отечественных сортов хмеля и солода. Рекламировать марку вина на бутылке, не рекламируя при этом ее содержимого, – та еще задача. При желании – выполнимая, но слишком сложная для того, чтобы стать инструментом для использования рекламодателями.

То, что реклама марки вина и (или) товарного знака не должна быть связана с управлением транспортным средством, не обсуждается. Но как быть с трудовой деятельностью? То есть в кадре при изготовлении рекламы марки вина не должно быть винодела, ведь, представляя марку вина, он осуществляет трудовую деятельность? Или все же человек, рекламирующий марку вина, просто не должен его употреблять? Или человека в принципе не должно быть в кадре, поскольку сама реклама уже является трудовой деятельностью?..

Но опустим эти вопросы до дальнейшего совершенствования законодательства. Остановимся на том, что в сторону отечественных производителей уже сделан первый и большой шаг. А именно: использование элементов товарного знака в названии предприятия больше не противоречит закону о рекламе. С момента публикации дополнений в Закон «О рекламе» в новостях, интервью, обзорных и аналитических материалах теперь можно на законных основаниях писать название компании, зачастую являющееся товарным знаком. Равно как и с учетом прописанных в законе ограничений рекламировать отечественных производителей и их продукцию, тем самым способствуя не только сохранению, но и развитию собственной отрасли плодоводства и виноградарства, а также сопутствующих отраслевых направлений.

В Послании Главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» особое место отведено предпринимаемым системным усилиям для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны. Виноделие как отрасль пищевой промышленности пусть и не входит в перечень крупнейших проектов нашей страны, но на протяжении многих лет является отраслью высоких переделов. При этом, что очень важно, она способна не только максимально использовать отечественное сырье, но и способствовать развитию сельского хозяйства в зонах рискованного земледелия, а также возникновению околоотраслевых, смежных производств.

С учетом того, что некоторые заводы и предприятия отрас­ли имеют почти вековую историю, было бы странно допускать стагна­цию и упадок в тех отрас­лях экономики, где за долгие годы мы успели достичь международного признания. Хоть уже много лет у нас не принято говорить о том, что продукция отечественных предприятий завоевывала медали на международных конкурсах, а наши технологи и виноделы становились гордостью страны, отрасль по сей день держит марку и выдает продукцию высочайшего качества и не уступает уровню международных стандартов. Что же касается рекомендаций ВОЗ о регулировании маркетинга и рекла­мы алкогольной продукции, то международная практика показывает, что следовать данным рекомендациям возможно не в ущерб развитию собственной легкой промышленности.