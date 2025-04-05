«Казцинк» направит более миллиарда тенге на развитие спорта

Спорт
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны выделит 1,25 млрд тенге на развитие спорта и участие казахстанских атлетов в соревнованиях.

фото ТОО «Казцинк»

Соответствующий документ был подписан между руководством ТОО «Казцинк» и Нацио­нальным олимпийским комитетом Казахстана.

– Развитие физической культуры является неотъемлемой частью социальной политики нашей компании, – отметил генеральный директор ТОО «Казцинк» Жанат Жанботин. – Мы активно поддерживаем спортивные инициативы, детско-юношеские спортивные школы, поэтому рады помочь и олимпийскому движению Казахстана. Уверен, это придаст мощный импульс развитию отечественных атлетов.

Средства, выделенные компанией, планируется направить в профильные федерации, охватывая как приоритетные олимпийские дисциплины, так и виды спорта с потенциалом на будущее.

– Развитие спорта невозможно без надежных, сильных партнеров, которые разделяют ценности олимпийского движения, – дал комментарий президент НОК Геннадий Головкин. – Выражаем «Казцинку» благодарность за вклад в поддержку спорта. Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного партнерства, направленного на достижение общих целей.

#Спорт #НОК #«Казцинк»

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