КФФ сделала заявление о зарплате Черчесова

В ряде СМИ и соцсетях появилась информация, что новый тренер сборной РК будет получать 1 200 000 евро в год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанская федерация футбола опубликовала официальное заявление касательно размера зарплаты нового главного тренера сборной РК, передает Kazpravda.kz

«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена», - говорится в сообщении.

В КФФ отметили, что заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта.

«Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств», - добавили в пресс-службе федерации.

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация, что Черчесов будет получать в Казахстане 1 200 000 евро в год.

Скрин из соцсетей

Накануне пресс-служба КФФ объявила, что на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов.

Магомед Адиев покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами.