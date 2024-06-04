КФФ сделала заявление о зарплате Черчесова

В ряде СМИ и соцсетях появилась информация, что новый тренер сборной РК будет получать 1 200 000 евро в год
Казахстанская федерация футбола опубликовала официальное заявление касательно размера зарплаты нового главного тренера сборной РК, передает Kazpravda.kz
«Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена», - говорится в сообщении.
В КФФ отметили, что заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта.
«Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств», - добавили в пресс-службе федерации.
Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация, что Черчесов будет получать в Казахстане 1 200 000 евро в год.
Скрин из соцсетей
Накануне пресс-служба КФФ объявила, что на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов.
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