Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

Магомед Адиев покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами

Фото: пресс-служба КФФ

На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов. Об этом сообщила Казахстанская федерация футбола, передает Kazpravda.kz

По информации КФФ, в бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва) и «Динамо» (Дрезден).

В качестве тренера работал в таких российских командах, как «Спартак» (Москва), «Жемчужина», «Терек», «Амкар», «Динамо» Москва.

Также Черчесов возглавлял польскую «Легию», сборную России и венгерский «Ференцварош».

Достижения в тренерской карьере:

Серебряный призер чемпионата России (2007)

Чемпион Польши (2015/16)

Обладатель Кубка Польши (2015/16)

1/4 финала Чемпионата мира-2018 (сборная России)

Чемпион Венгрии (2021/22, 2022/23)

Обладатель Кубка Венгрии (2021/22)

Напомним, Магомед Адиев покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами.