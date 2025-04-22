В 2024 году в Казахстане было снято 514 фильмов – на 127 больше, чем в 2023 году. Из них 18% составляют полнометражные фильмы, а остальные 81,9% – короткометражные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Из них 175 игровых, 215 документальных, 83 анимационных и 41 хроникальных.

Несмотря на рост числа снятых фильмов, количество киностудий на рынке сократилось с 98 в 2023 году до 80 в 2024 году.

Общий показатель посещений полнометражных киносеансов составил 23 млн, за год показатель вырос на 11,2%. Из них 53% всех посещений киносеансов пришлись на зарубежные фильмы – это 12,2 млн посещений. Национальные фильмы привлекли 43% зрителей, а фильмы совместного производства – 4,8%.



Напомним, на территории Казахстана действуют 113 кинотеатров, большинство из которых расположены в крупных городах республиканского значения: Алматы – 22, Астана – 11, Шымкент – 7 единиц. Соответственно, самое большое число посещений приходится на эти города – 7,8 млн посещений в Алматы, 4 млн – в Астане и 1,9 млн зрителей в Шымкенте.