Классификацию торговых объектов введут в Казахстане

Нововведение поможет потребителям сориентироваться в предложениях рынка и выбирать места покупок с учетом их категории и уровня обслуживания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане разработали стандарт на торговые объекты. Стандарт включает четкую классификацию торговых объектов, которая теперь охватывает: многофункциональное здание (комплекс) в торговой деятельности; ⁠оптово-распределительный центр;

торгово-развлекательный центр; ⁠торговый центр; ⁠торговый дом; гипермаркет; минимаркет; автолавка и т.д.

Также вводится термин «Вендинговый автомат», который обозначает автоматизированное устройство для продажи товаров и автоматического приготовления, реализации пищевой продукции без участия продавца.

Эксперты КазСтандарта отмечают, что единые критерии классификации торговых объектов помогут потребителям сориентироваться в предложениях рынка и выбирать места покупок с учетом их категории и уровня обслуживания.