Классификацию торговых объектов введут в Казахстане

Нововведение поможет потребителям сориентироваться в предложениях рынка и выбирать места покупок с учетом их категории и уровня обслуживания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт
В Казахстане разработали стандарт на торговые объекты. Стандарт включает четкую классификацию торговых объектов, которая теперь охватывает: многофункциональное здание (комплекс) в торговой деятельности; оптово-распределительный центр;
торгово-развлекательный центр; торговый центр; торговый дом; гипермаркет; минимаркет; автолавка и т.д.
Также вводится термин «Вендинговый автомат», который обозначает автоматизированное устройство для продажи товаров и автоматического приготовления, реализации пищевой продукции без участия продавца.
Эксперты КазСтандарта отмечают, что единые критерии классификации торговых объектов помогут потребителям сориентироваться в предложениях рынка и выбирать места покупок с учетом их категории и уровня обслуживания.
«Новый стандарт способствует созданию прозрачной и понятной системы для всех участников рынка, повышая удобство и комфорт для потребителей», – отметили разработчики.