​Ключевые моменты положительны

– Прежде всего хотелось бы узнать, с какими результатами банк завершает год, а именно: какие проекты стали «вишенкой на торте»?

– 2018 год завершается для банка положительной динамикой кредитной деятельности. По итогам года объем инвестиций БРК в экономику Казахстана составит более 450,3 миллиарда тенге против 422,1 миллиарда тенге за 2017 год. Кроме того, с начала года банком принято решение о финансировании 6 новых инвестиционных проектов на сумму 205,6 миллиарда тенге и 3 предэкспортных операций на сумму 14 миллиардов тенге. Речь идет, в частности, о таких проектах, как строительство завода по производству ферросилиция мощностью 96 000 тонн в год в Караганде, солнечной электростанции мощностью 20 мегаватт в Туркестанской области, модернизация в Павлодарской области энергетических активов, на которые приходится 17% выработки электроэнергии и 20% добычи угля в нашей стране.

Под занавес года БРК впервые в своей деятельности поддержал экспорт услуг казахстанской компании – была выдана банковская гарантия по обязательствам, связанным со строительством в Кыргызстане золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй.

В нынешнем году были введены в строй такие важные для развития несырьевой экономики проекты, профинансированные банком, как полный цикл производства железнодорожных колес в Экибастузе мощ­ностью до 200 000 штук в год, первая очередь Макинской птицефаб­рики в Акмолинской облас­ти мощностью 25 000 тонн мяса птицы в год.

Ключевые показатели дея­тельности банка, установленные нашим акционером, по итогам года будут полностью исполнены. В частности, доля кредитного портфеля с учетом лизингового портфеля нашей дочерней компании «БРК-Лизинг» от общих активов банка превысит 71%. При этом уровень долговой нагрузки останется в пределах норматива.

Также через нашу дочернюю структуру DBK Equity Fund инвестировано порядка 9 миллиардов тенге.

– Каково качество кредитного порт­феля банка? И каков портфель потенциальных проектов?

– Банк поддерживает хорошее качество кредитного портфеля. Объем кредитного портфеля БРК на начало декабря с учетом провизий составил 1 триллион 657 миллиардов тенге. При этом доля неработающих займов от валового кредитного портфеля составила 1,44%, а уровень провизий – 5,56%. Обрабатывающая промышленность в кредитном портфеле БРК представлена на 76,5%.

Что касается потенциальных проектов, на сегодня в банке на разных этапах рассмотрения находятся 49 проектов на сумму запрашиваемого финансирования 1 триллион 398 миллиардов тенге. Основную долю кредитных заявок (около 70%) занимают проекты в металлургии, электроснабжении, производстве продуктов питания. К сожалению, большая часть потенциальных проектов страдает неполной проработанностью юридических, технологических и других вопросов. За последние два года банк вынужден был снять с рассмотрения 41% кредитных заявок ввиду отсутствия требуемого пакета документов, 19% заявок остались без рассмотрения по инициативе самих заявителей.

– В наступающем году завершается вторая пятилетка Программы новой индустриализации. С какими результатами БРК идет к этой отметке?

– Общая сумма привлекаемых средств на финансирование проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015–2019 годы (ГПИИР) на сегодня составляет 559 миллиардов тенге. Этот объем инвестиций состоит из заимствованных средств из Национального фонда, рес­публиканского бюджета, а также средств, привлеченных банком на рынке. На первый пул проектов

ГПИИР банку в 2014 году было выделено 75 миллиардов тенге из Нацфонда. Соглас­но условиям выделения этих средств, БРК дополнительно привлек на рыночных условиях 150 миллиардов тенге. Таким образом, общий объем

инвестиций в проекты

ГПИИР с использованием средств Нацфонда составил 225 миллиардов тенге. Банком также были заимствованы средства республиканского бюджета в объеме 167 миллиардов тенге. На эти бюджетные деньги БРК дополнительно привлек на рыночных условиях такую же сумму средств. То есть общий объем инвестиций в проекты ГПИИР с использованием средств республиканского бюджета составляет 334 миллиарда тенге.

По состоянию на 21 декабря по Программе ГПИИР банком принято решение о финансировании 19 проектов на общую сумму 377,45 миллиарда тенге, на стадии финансирования или уже профинансировано 17 проектов на 331,25 миллиарда тенге. При этом средства доступны к освоению до августа 2020 года.

Из 18 проектов, финанси­руемых банком с привлечением средств Нацфонда и рес­публиканского бюджета, уже запущено в эксплуатацию 7 проектов: Актюбинский рельсобалочный завод, завод по производству цианистого натрия мощностью 15 000 тонн в Каратау, производство моторных топлив экологического класса К5 в ЗКО, газификация 5 населенных пунктов в Кызыл­ординской облас­ти, расширение международного аэропорта Астаны, транспорт­но-логистический центр в Шымкенте. На введенных в строй предприятиях создано 1 848 новых рабочих мест. За период с 2016 года и 9 месяцев 2018 года по 7 проектам (6 предприятий) произведено продукции на сумму 169 миллиардов тенге, из которых экспорт составил 30,2 миллиарда тенге, выплачено налоговых платежей на сумму 12,1 миллиарда тенге.

– Каковы инвестиционные планы банка на 2019 год? Будет ли БРК пересматривать критерии эффективности инвестиций с учетом результатов исследования «Казахстан. Преодоление стагнации производительности», опуб­ликованного Всемирным банком (ВБ) в конце ноября текущего года?

– В наступающем году банком планируется профинансировать проекты на сумму не менее 425 миллиардов тенге.

Что касается производительности труда, на изменении подходов по повышению которой фокусируется в своем недавнем исследовании ВБ, хочу отметить, что в сентяб­ре текущего года холдинг «Байтерек», в состав которого входит БРК, принял новую редакцию инвестиционной политики. Теперь в приоритете государственной поддержки «качественные инвестиции». Мы намерены эту цель таргетировать в своей работе с тем, чтобы при отборе инвестиционных проектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств, учитывались такие показатели, как экспортный потенциал и производительность труда. Для этого вместе с упомянутыми выше критериями будет учитываться так называемый индекс развития, который позволит устанавливать приоритетность проектов, оказывающих наибольшее положительное влияние на экономику страны. Этот индекс будет рассчитываться с учетом 6 показателей: увеличение выпуска в экономике, повышение производительности труда, повышение экспортного потенциала (не применяется для инфраструктурных проектов), развитие частного сектора, соответствие проекта инвестиционным интересам государства и влияние на устойчивое социальное развитие. В настоящее время проводится работа по внесению изменений во внутренние нормативные акты банка с тем, чтобы в 2019 году начать использовать индекс развития в банковской экспертизе. Как только будет завершена эта нормативная работа, инвес­тиционные проекты будут квалифицироваться банком по уровню индекса развития: низкий, средний или высокий. Ключевой момент в том, что проекты с низким уровнем развития не будут финансироваться из бюджетных источников.